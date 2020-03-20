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сегодня, 18:18 3

Министр образования области дала разъяснения, как будет проходить дистанционное обучение в школах

Министр образования области дала разъяснения, как будет проходить дистанционное обучение в школах

Каждая школа Амурской области самостоятельно должна принять решение, как она будет организовывать образовательный процесс. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала зампред областного правительства и министр образования Светлана Яковлева. Как сообщало Амур.инфо, с 23 марта по 12 апреля все школы в стране уйдут на вынужденные каникулы.

«На всех школьных сайтах должна быть активна та часть сайта, которая позволяет вести диалоги. Если у ребенка нет дома компьютера, то у него должна быть возможность получить задание, в том числе и на бумажных носителях», – объясняет Светлана Вячеславовна.

По словам министра, каждое учреждение будет само решать, как обеспечить обратную связь с учениками, чтобы проверить усвоение материала.

«Учитель сам планирует формы контроля. На сегодня есть много способов проверить материал у ученика. Это могут быть и проектные работы, и контрольные работы. Если есть такие технические возможности, никто не запрещает учителю выйти на общение с учениками в формате онлайн, или посредством конференц-связи», – продолжает гостья программы.

Что касается работы учреждений дополнительного образования, как то различные секции и кружки, то каждый муниципалитет сам принимает решение о том, закрывать их или нет. «Необходимо свести контакты до минимума. Мы как министерство образования свои рекомендации и нормативные документы направили. Но ситуация везде разная, есть индивидуальные занятия, а есть массовые. Поэтому муниципалитеты, руководители учреждений должны проанализировать все и принять решение. Мы не должны допустить занос инфекции на территорию области», – говорит зампред.

Детские сады на карантин пока закрывать не планируют. «Но мы понимаем определенные риски, поэтому основной мерой будет – это утренний фильтр. Воспитатели, помощники воспитателей и медперсонал получат необходимые инструкции. Поэтому родители не должны удивляться, когда ребенка с признаками ОРВИ в садик не пустят», – резюмирует Светлана Яковлева.

Изменятся ли даты сдачи экзаменов ЕГЭ или ОГЭ, об этом в видео.

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#дети #коронавирус #Простые вопросы #школа

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Спасение утопающих дело рук самих утопающих.....

  • kidm

    kidm
    50 минут назад

    Министр образования а почему бассейн надежды не закрывают на период карантина? Школы отправили а бассейн как работал в штатном режиме так и работает

  • kidm

    kidm
    50 минут назад

    Министр образования а почему бассейн надежды не закрывают на период карантина? Школы отправили а бассейн как работал в штатном режиме так и работает

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