Министр образования области дала разъяснения, как будет проходить дистанционное обучение в школах

«На всех школьных сайтах должна быть активна та часть сайта, которая позволяет вести диалоги. Если у ребенка нет дома компьютера, то у него должна быть возможность получить задание, в том числе и на бумажных носителях», – объясняет Светлана Вячеславовна.

По словам министра, каждое учреждение будет само решать, как обеспечить обратную связь с учениками, чтобы проверить усвоение материала.

«Учитель сам планирует формы контроля. На сегодня есть много способов проверить материал у ученика. Это могут быть и проектные работы, и контрольные работы. Если есть такие технические возможности, никто не запрещает учителю выйти на общение с учениками в формате онлайн, или посредством конференц-связи», – продолжает гостья программы.

Что касается работы учреждений дополнительного образования, как то различные секции и кружки, то каждый муниципалитет сам принимает решение о том, закрывать их или нет. «Необходимо свести контакты до минимума. Мы как министерство образования свои рекомендации и нормативные документы направили. Но ситуация везде разная, есть индивидуальные занятия, а есть массовые. Поэтому муниципалитеты, руководители учреждений должны проанализировать все и принять решение. Мы не должны допустить занос инфекции на территорию области», – говорит зампред.

Детские сады на карантин пока закрывать не планируют. «Но мы понимаем определенные риски, поэтому основной мерой будет – это утренний фильтр. Воспитатели, помощники воспитателей и медперсонал получат необходимые инструкции. Поэтому родители не должны удивляться, когда ребенка с признаками ОРВИ в садик не пустят», – резюмирует Светлана Яковлева.

Изменятся ли даты сдачи экзаменов ЕГЭ или ОГЭ, об этом в видео.