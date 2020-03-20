В Приамурье рекордное количество муниципалитетов получат деньги на свои проекты

Специалисты областного министерства финансов совместно с амурскими депутатами выбрали 172 проекта амурчан, которым окажут материальную поддержку. Каждый проект-участник получит не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

«В этом году кратно выросло число поданных заявок. В этом году от всех 20 районов мы получили 184 заявки. Если в 2018 году в населённых пунктах было проведено 93 схода амурчан и подано 84 заявки, то в прошлом году из 201 схода мы получили 184 заявки. Из них в конкурс прошли 172, остальные 12 заявок отклонили. Этим муниципалитетам рекомендовано доработать свои проекты, чтобы они могли поучаствовать в следующем конкурсе по поддержке местных инициатив», – рассказал первый заместитель министра финансов Амурской области Владимир Сологуб.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок.

В списке проектов, которые больше всего хотят воплотить в жизнь амурчане – ремонт учреждений культуры, мест массового отдыха и установка спортивных объектов.

«Проект по поддержке местных инициатив – отличная возможность для жителей реализовать задуманное. Жители того или иного населенного пункта сами решают, что нужно сделать, и вносят свой посильный вклад. В этом году мы увеличили финансирование проекта с 80 миллионов (в прошлом) до 165 миллионов, что позволило получить финансирование большему количеству интересных и нужных людям проектов по благоустройству. Более того, останавливаться на этом мы не будем и планируем выделить еще дополнительные средства», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В начале года региональным бюджетом на проекты было предусмотрено 110 миллионов рублей, после региональные власти выделили дополнительно 55 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

Средства в муниципалитеты передадут в апреле, после чего сёла начнут реализовывать свои проекты. Работы они должны завершить к концу года.

В этом году в инициативном бюджетировании изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество – проекты могут представить в Минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов: Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша.

Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3 % до 1 %.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них Минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы вкладывали местные жители и 5 % местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.