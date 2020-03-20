Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:54 3

В России начались испытания вакцины против нового коронавируса

В России начались испытания вакцины против нового коронавируса
Фото: pixabay.com

В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в сжатые сроки были разработаны прототипы вакцин. Они основаны на шести различных технологических платформах.

Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

Для начала необходимо провести исследования вакционы в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши и крысы, также используются хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных.

«Этап является обязательным, поскольку нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а исследования на культурах клеток, к сожалению, не могут дать ответы на все вопросы, ведь живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры. Кроме того, многие эффекты в системе in vitro моделировать невозможно или чрезвычайно сложно – в частности, индукцию иммунного ответа при создании новых вакцин. Для ответа на вопрос об эффективности вакцины необходимо испытать ее способность индуцировать иммунный ответ, способный защитить чувствительных животных от заражения смертоносным вирусом. При этом перед исследователями встает множество важных вопросов – необходимо определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, способ и схему вакцинации, и без помощи лабораторных животных ученым не обойтись», – сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора.

По состоянию на 16 марта ученые ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин.

В рамках исследований будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Просмотров всего: 207

#коронавирус #медицина

распечатать


Общество 3

Министр образования области дала разъяснения, как будет проходить дистанционное обучение в школах
Общество 7

Депутат Госдумы отменил поездки в Приамурье из-за коронавируса

В России и мире

Мужчина нашел больше 200 рулонов туалетной бумаги и решил раздать ее бесплатно
Коронавирус

Помощь пожилым амурчанам и помещенным на самоизоляцию окажут волонтеры

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    1 час назад



    В России начались испытания вакцины против нового коронавируса



    А для старого, уже существующего, даже создавать не будут? Работают на опережение?

  • Ирэн888

    Ирэн888
    1 час назад

    Вот такой вот кавардак:

    Мир попал в большой просак,

    От Китая до Аляски

    Всех трясёт, как в страшной сказке!

    Чукчам в тундре плохо стало,

    Украинцам - не до сала!

    В чём причина? Дык, китайцы

    Мир подвесили за яйца!

    Вот такой вот хоровод,

    Вирус, сука, прёт и прёт.

    Нам его, ни дать ни взять,

    Как-то надо обуздать.

    Теплоходы, самолёты...

    Всем прибавилось работы,

    Слава Богу, в диарее

    Не винят хотя б евреев.

    Вот же вирус как подрос,

    Задирать стал выше нос,

    И не грипп, как было встарь,

    Он теперь КороноЦарь!

    И сейчас на всей планете

    Стали взрослые, как дети:

    Меньше смотрят на Луну,

    У Короны все в плену!

    Чачей лечатся грузины,

    Наплевав на мандарины.

    Да, такая чехарда:

    Насморк, кашель - вот беда.

    Как Китай, ядрёна мать,

    Умудрился всех достать.

    Вирус их, ядрёна вошь,

    Не задушишь, не убьёшь.

    Мир совсем сошёл с ума,

    Чаша полная дерьма,

    Явь, а будто страшный сон...

    Извиняюсь за жаргон.

    Продолжаю мысль, простите,

    Сумасшествие в зените,

    Провокация извне -

    Оказался мир в го&не!

    Паникёров просто рать,

    Масок больше не достать.

    Вообщем вывод тут один:

    Повсеместный карантин!

    Если кто-то стал чихать,

    Лучше сразу расстрелять,

    Чтоб не портил атмосферу,

    И не нёс людЯм холеру!

    Всех, кто кашляет, в тюрьму,

    Нет, скорей на Колыму,

    Чтобы было не повадно

    Вирус разносить приватно.

    Значит вывод здесь таков:

    Больше дела, меньше слов,

    Всем сидеть в своих квартирах,

    Дезинфекция в сортирах,

    Руки спиртом протирать,

    Не работать, больше спать,

    Пить побольше, лучше водки,

    Меньше слушать телесводки,

    Не валяться на снегу,

    Перестать гонять пургу,

    Выборы перенести,

    Господи, меня прости,

    Ну, и как бы на прощанье,

    Всем оставить завещанье.

    Да и главное, с задором

    Обнести Китай забором,

    Нет, Китайскою стеной,

    И залить её смолой!

    Значит так и порешим:

    Строгий, как в тюрьме режим,

    Никаких столпотворений,

    Здесь не может быть двух мнений,

    И терпения набраться,

    Чтоб без всяких провокаций.

    Вообщем, горе не беда

    И отступят холода.

    Глядь, и вирус задохнётся

    От лучей горячих солнца,

    Больше станет ярких красок,

    И исчезнет след от масок.

    Снова вспомнится игриво,

    Что «Корона» - это пиво,

    И тогда вернётся вновь,

    Счастье, дружба и любовь,

    На земле наступит рай,

    Разблокируем Китай,

    И плохих не будет слов...

    Что ж, до новых вирусОв!

    )))

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    китайские новости пугают уже новым мутантом

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь