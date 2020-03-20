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сегодня, 17:39 7

Депутат Госдумы отменил поездки в Приамурье из-за коронавируса

Депутат Госдумы отменил поездки в Приамурье из-за коронавируса
Фото: скриншот видео

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин отменил ближайшие поездки в регион. Об этом он сообщил у себя на странице в Инстаграме.

Рекомендации не посещать регион избрания, со слов Кузьмина, исходят как от руководства фракции ЛДПР в Государственной думе, так и от руководства самого законодательного органа.

«В ситуации возникновения эпидемии коронавируса нам, депутатам Государственной думы, настоятельно рекомендуют не посещать регион избрания. Все-таки необходимо соблюдать профилактические меры для того, чтобы и самому не быть инфицированным, и не стать в роли носителя инфекции», – заявил депутат.

Обращения депутату можно направить через приёмную, которая находится по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, 173. Телефон: 8 (4162) 77-26-74. В Москве обращения принимаются по телефону: 8(495) 6921693, а также на электронную почту aakuzmin@duma.gov.ru.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    правильно, не надо нам заразы....

  • Ирэн888

    Ирэн888
    1 час назад

    Вот такой вот кавардак:

    Мир попал в большой просак,

    От Китая до Аляски

    Всех трясёт, как в страшной сказке!

    Чукчам в тундре плохо стало,

    Украинцам - не до сала!

    В чём причина? Дык, китайцы

    Мир подвесили за яйца!

    Вот такой вот хоровод,

    Вирус, сука, прёт и прёт.

    Нам его, ни дать ни взять,

    Как-то надо обуздать.

    Теплоходы, самолёты...

    Всем прибавилось работы,

    Слава Богу, в диарее

    Не винят хотя б евреев.

    Вот же вирус как подрос,

    Задирать стал выше нос,

    И не грипп, как было встарь,

    Он теперь КороноЦарь!

    И сейчас на всей планете

    Стали взрослые, как дети:

    Меньше смотрят на Луну,

    У Короны все в плену!

    Чачей лечатся грузины,

    Наплевав на мандарины.

    Да, такая чехарда:

    Насморк, кашель - вот беда.

    Как Китай, ядрёна мать,

    Умудрился всех достать.

    Вирус их, ядрёна вошь,

    Не задушишь, не убьёшь.

    Мир совсем сошёл с ума,

    Чаша полная дерьма,

    Явь, а будто страшный сон...

    Извиняюсь за жаргон.

    Продолжаю мысль, простите,

    Сумасшествие в зените,

    Провокация извне -

    Оказался мир в го&не!

    Паникёров просто рать,

    Масок больше не достать.

    Вообщем вывод тут один:

    Повсеместный карантин!

    Если кто-то стал чихать,

    Лучше сразу расстрелять,

    Чтоб не портил атмосферу,

    И не нёс людЯм холеру!

    Всех, кто кашляет, в тюрьму,

    Нет, скорей на Колыму,

    Чтобы было не повадно

    Вирус разносить приватно.

    Значит вывод здесь таков:

    Больше дела, меньше слов,

    Всем сидеть в своих квартирах,

    Дезинфекция в сортирах,

    Руки спиртом протирать,

    Не работать, больше спать,

    Пить побольше, лучше водки,

    Меньше слушать телесводки,

    Не валяться на снегу,

    Перестать гонять пургу,

    Выборы перенести,

    Господи, меня прости,

    Ну, и как бы на прощанье,

    Всем оставить завещанье.

    Да и главное, с задором

    Обнести Китай забором,

    Нет, Китайскою стеной,

    И залить её смолой!

    Значит так и порешим:

    Строгий, как в тюрьме режим,

    Никаких столпотворений,

    Здесь не может быть двух мнений,

    И терпения набраться,

    Чтоб без всяких провокаций.

    Вообщем, горе не беда

    И отступят холода.

    Глядь, и вирус задохнётся

    От лучей горячих солнца,

    Больше станет ярких красок,

    И исчезнет след от масок.

    Снова вспомнится игриво,

    Что «Корона» - это пиво,

    И тогда вернётся вновь,

    Счастье, дружба и любовь,

    На земле наступит рай,

    Разблокируем Китай,

    И плохих не будет слов...

    Что ж, до новых вирусОв!

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    цыкун.тут же нет заразы

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Да в Москве он скорее заразится чем тут

    Ну если только не закроется у себя дома и не будет выходить оттуда как крот)))

  • nerro

    nerro
    36 минут назад

    retrogr

    цыкун.тут же нет заразы



    зато у них там есть, пусть в Москве остаётся.

  • Аликанте

    Аликанте
    34 минуты назад

    а зачем московского министра сюда пустили?он там в правительстве со всеми за руки здоровался?

  • Victrix

    Victrix
    6 минут назад

    Кто знает - вирус через значки передается?

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