Депутат Госдумы отменил поездки в Приамурье из-за коронавируса

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Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин отменил ближайшие поездки в регион. Об этом он сообщил у себя на странице в Инстаграме.

Рекомендации не посещать регион избрания, со слов Кузьмина, исходят как от руководства фракции ЛДПР в Государственной думе, так и от руководства самого законодательного органа.

«В ситуации возникновения эпидемии коронавируса нам, депутатам Государственной думы, настоятельно рекомендуют не посещать регион избрания. Все-таки необходимо соблюдать профилактические меры для того, чтобы и самому не быть инфицированным, и не стать в роли носителя инфекции», – заявил депутат.

Обращения депутату можно направить через приёмную, которая находится по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, 173. Телефон: 8 (4162) 77-26-74. В Москве обращения принимаются по телефону: 8(495) 6921693, а также на электронную почту aakuzmin@duma.gov.ru.