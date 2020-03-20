В Законодательном собрании Амурской области обсудили распределение дополнительных доходов

В казну Амурской области поступило 115 миллионов рублей. Дополнительные средства получены за счет пожертвований от Дальневосточной распределительной сетевой компании (15 миллионов рублей) и от Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома (100 миллионов рублей).

Средства целевые и будут направлены на мероприятия, посвященные 75-летию Победы, расчистку озера Гольянье в Благовещенске и проведение капремонта стадионов и спортплощадок. Изменения в статье расходов коснутся и подпрограмм в сферах животноводства, соцзащиты населения, здравоохранения. Поправки в бюджет рассмотрели 20 марта на заседании комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики.

По информации амурского министерства финансов, доходы областного бюджета на 2020 год составят 71 миллиард 192,4 миллиона рублей, расходы – 74 миллиарда 941,4 миллиона рублей. Дефицит – 3 миллиарда 749,6 миллиона рублей.

Увеличены ассигнования на предоставление многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, социальной выплаты на приобретение автотранспорта или сельхозтехники, что позволит полностью закрыть потребность в текущем году. Дополнительно на эту статью расходов предусмотрено 3 миллиона рублей.

Еще 3 миллиона по линии соцзащиты в связи с 75-летием Победы будут выделены на оплату проезда отдельным категориям ветеранов и членам их семей к месту санаторно-курортного лечения и обратно.

В целях развития альтернативного животноводства личным подсобным хозяйствам и КФХ на приобретение 1 352 голов крупного рогатого скота, 877 голов мелкого рогатого скота, 765 кроликов и 12 105 птиц взамен отчужденного поголовья свиней при распространении на территории области эпидемии африканской чумы свиней будет выделено 16,3 миллиона рублей.

Для приобретения передвижных медицинских комплексов дополнительно выделяется 140 миллионов, 98,2 миллиона – на модульные конструкции для строительства фельдшеро-акушерских пунктов, совмещенных с жилым помещением.

Около 25 миллионов рублей будут направлены на организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи. На создание паталогоанатомического отделения в северном поселке Верхнезейск предусмотрены дополнительные 1,4 миллиона.

94,8 миллиона рублей предусмотрены на социальную выплату по подпрограмме обеспечения жильем детей-сирот в свиязи с введением меры поддержки «жилищный сертификат». Соответствующий нормативный документ готовится к принятию в первом чтении.

Члены комитета рассмотрели изменения в областной закон о патентной системе налогообложения на территории Амурской области. Ко второму чтению были внесены поправки. Частично поддержав проект, депутаты приняли решение рекомендовать законопроект к принятию во втором чтении.

Ко второму чтению предлагается дополнить несколькими изменениями проект закона Амурской области «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в зависимости от категории налогоплательщиков».

Первое – больше не использовать понятие «специализированные магазины», что расширяет круг предпринимателей, которые воспользуются пониженной ставкой по упрощенной системе налогообложения.

Второе – исключить ограничения на право применения пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения по общему объему доходов от соответствующего вида деятельности, который к первому чтению был не менее 70 процентов. По данным министерства экономического развития и внешних связей области, уход от этого ограничения поспособствует расширению круга предпринимателей, которые смогут воспользоваться пониженными налоговыми ставками.

Третье – законопроект дополнить категорией налогоплательщиков, которые могут пользоваться пониженной ставкой как участники договора простого товарищества, оказывающие услуги по перевозке пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Рассмотрев предложенные изменения, члены комитета проголосовали за принятие поправок во втором чтении.