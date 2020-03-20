Мужчина нашел больше 200 рулонов туалетной бумаги и решил раздать ее бесплатно

Фото: Michael Guirgis

Житель Сиднея (Австралия), находившийся на карантине, решил разобрать кладовку. Там он нашел сотни рулонов туалетной бумаги. Она хранилась в подсобном помещении сорок лет.

Майкл Гуиргис (Michael Guirgis) разбирал старую кладовку покойного отца во время карантина и обнаружил 270 рулонов туалетной бумаги сорокалетней давности. Мужчина рассказал, что его отец переехал в Австралию из Египта в начале 80-х годов прошлого века, и после его смерти в доме осталась кладовка, заполненная старинными вещами. Почти десять лет никто не брался разобрать ее, поэтому залежи туалетной бумаги оставались незамеченными.

«Когда я обнаружил все эти рулоны, у меня было чувство, что я сорвал джекпот», — признался Гуиргис. Он решил, что раздаст находку всем нуждающимся бесплатно, так как из-за массовой паники по поводу коронавируса полки магазинов с этим товаром опустели.

Мужчина опубликовал пост на своей странице в Facebook, где рассказал о находке и предложил всем нуждающимся приехать и забрать рулоны. Но сообщений от желающих было столько, что он понял – бумаги на всех не хватит. Тогда Гуиргис решил, что в первую очередь отвезет рулоны в благотворительные организации и дома престарелых, а оставшуюся бумагу отдаст тем, кто успеет первым ее забрать.

Гуиргис рассказал, что рядом с кладовкой в его доме есть еще гараж, который никто не разбирал много лет. Он надеется, что туалетную бумагу найдет и там, сообщает «Лента.ру».