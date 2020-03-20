Помощь пожилым амурчанам и помещенным на самоизоляцию окажут волонтеры

Обновлено: 17:54



В настоящее время около одной тысячи волонтеров готовы оказать помощь пожилым жителям Амурской области, а также людям, находящимся на карантине.

«Мы объединили всех неравнодушных – волонтеров-медиков, волонтерские организации "Единая Россия", "Народный фронт", создается единый волонтерский штаб, направленный на оказание помощи людям. Волонтеры будут осуществлять им доставку лекарственных средств, продуктов питания, принимать от них заявки. Сегодня уже около 1 000 волонтеров готовы оказать помощь. Нашим гражданам беспокоиться не о чем», – рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.

Как сообщила региональный представитель волонтеров-медиков в Амурской области Виктория Иващенко, помощь волонтеры будут оказывать людям пожилого возраста старше 65 лет, потому что именно они находятся в группе риска, и тем, кто оказался на карантине и не может выйти из дома.

«Волонтеры-медики готовы оказывать помощь в случае необходимости. Прорабатывается методика, по которой будет бесконтактная передача помощи людям», – цитирует Иващенко пресс-служба правительства Амурской области.

«"Единая Россия" обладает широким количеством первичных отделений. На базе наших общественных приемных организованы колл-центры, куда можно обратиться по любому вопросу, касаемо пандемии коронавируса. В кратчайшие сроки будет определен штат волонтеров, которые в том числе наладят взаимодействие с органами социальной защиты населения, чтобы максимально эффективно организовать работу по помощи пожилым людям», – цитирует сайт Amur.er.ru секретаря амурского отделения ЕР Вячеслава Логинова.

В ближайшее время «Единая Россия» также организует информирование населения о ситуации с пандемией коронавируса через мессенджеры мобильных телефонов, чтобы не допустить распространения ложных сведений недобросовестными гражданами.