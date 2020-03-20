В общественном транспорте Благовещенска в целях профилактики проводят дезинфекцию (видео)

В Приамурье усилили меры по санобработке автотранспорта. Это касается как межмуниципальных так и городских автобусных маршрутов.

Ежедневно с Благовещенского автовокзала отправляется до 100 автобусов, средний пассажиропоток составляет около 1500 человек в сутки.

Перед выпуском на линию проводится влажная уборка и дезинфекция салонов пассажирских автобусов дезинфицирующими составами.

Дополнительно принимаются профилактические меры личной гигиены водителями автобусов: использование масок для защиты органов дыхания, частая протирка рук кожными антисептиками, проветривание транспортных средств.

На автовокзалах Белогорска и Благовещенска усилена дезинфекция помещений, введен масочный режим, транслируются звуковые объявления о мерах профилактики короновирусной инфекции, организована промежуточная дезинфекция салонов автобусов на площадке ожидания, проводится дезинфекция поручней, дверных ручек, предметов салона, которых касаются пассажиры в поездке.

Всем руководителям объектов транспорта направлены рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий при осуществлении перевозок пассажиров, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Сотрудники ведомства провели проверку в Тамбовском районе на базе перевозчика по выполнению рекомендаций, а также проинспектировали принятие профилактических мер в автовокзале Благовещенска.

В областном центре, по словам директора предприятия «Автоколонна 1275» Олега Дерябина, ежедневно на городские маршруты выходят 42 автобуса автоколонны. Случаев заболеваемости ОРВИ у сотрудников на сегодняшний день не выявлено. Отмечается, что этому поспособствовали и усиленные на время пандемии меры профилактики.

«Дважды в день специальным дезинфицирующим раствором обрабатываются все поверхности в общественном транспорте. Водители и кондуктор проводят такую дезинфекцию на конечных остановках или в период простоя автобусов. После этого салон обязательно проветривается», – рассказал Олег Геннадьевич.

Помимо обработки машин, профилактические мероприятия проходят и сами водители. Они обрабатывают руки дезинфицирующими средствами, содержат рабочее место в порядке и проходят обязательный предрейсовый осмотр.

«Чтобы допустить человека к маршруту, мы обязаны его тщательно проверить. Измеряется температура тела, давление, проверяются кожные покровы, в общем, выполняются все необходимые процедуры. Если в ходе осмотра обнаруживаются хоть какие-то симптомы заболевания, то водитель сразу же направляется в медицинское учреждение или же возвращается домой и уже туда вызывает врача», – заверила старший фельдшер автоколонны Наталья Гурская.

Следующим пунктом проверки стала благовещенская школа № 27, где мэра пригласили на занятие, которое для младшеклассников проводили ученики 11-го профильного медицинского класса. Подростки рассказывали малышам о необходимости мер профилактики ОРВИ, объясняли, как правильно носить маски и дезинфицировать руки.

Директор школы Елена Глухих рассказала, что во всех классах работают бактерицидные лампы, во время отсутствия детей проводится сквозное проветривание помещений, а в холле и кабинетах размещены памятки о мерах профилактики вирусных инфекций. Дети и сотрудники ежедневно проходят утренние фильтры, а в случае выявления симптомов простуды, человека сразу отстраняют от занятий.

Последним Валентина Калита посетила спортивно-оздоровительный комплекс «Юность».

Директор учреждения Андрей Мамонтов отчитался мэру, что на входе в комплекс для дезинфекции рук имеется специальный раствор, также посетители проходят обязательный температурный контроль. Кроме того, все сотрудники соблюдают масочный режим, а на электронном информационном стенде представлены памятки о мерах профилактики инфекций.

Как и во всех учреждениях допобразования города, в комплексе проводится регулярный мониторинг количества заболевших, отменены все массовые мероприятия, в том числе выступления, соревнования, генеральные репетиции и тренировки. Ведется только образовательный процесс в группах с малым количеством человек — не более 15, сообщает пресс-служба мэрии.

«В Благовещенске с января введен режим повышенной готовности, поэтому на протяжении всего этого времени мы проводим различные профилактические мероприятия, направленные на недопущение появления и распространения коронавирусной инфекции. В городе отменены или перенесены все культурные, досуговые массовые мероприятия, спортивные соревнования. Управляющим компаниям рекомендовано обрабатывать места общего пользования с использованием дезинфицирующих средств. Сегодня работа всех контролирующих служб активизирована, при помощи таких рейдов мы оцениваем, что уже сделано, а на что еще стоит обратить внимание», — подытожила Валентина Калита.