Закладка судна на Благовещенском судостроительном заводе из-за коронавируса пройдет почти без гостей

26 марта на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске состоится церемония закладки нового судна для ВМФ России. На мероприятие строители пригласили представителей главного командования ВМФ, ТОФ, администрации города. Однако из-за коронавируса на заводе вынуждены обойтись без многолюдных торжеств.

Корреспонденту Амур.инфо на предприятии сообщили, что буквально 19 марта завод получил уведомление от главкомата ВМФ. Согласно приказу, военным временно запрещено посещать такие мероприятия. С пониманием судостроители отнесутся и к отсутствию администрации Благовещенска. Из гостей подтвердил намерение приехать только представитель заказчика из Владивостока.

Благовещенские судостроители изготавливают малое гидрографическое судно проекта 19910 «Василий Бубнов». Это один из самых крупных заказов в истории благовещенской верфи.

Гидрографическое судно имеет водоизмещение 1 270 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Дальность плавания – около 3 500 миль, автономность – более 25 суток. Управляет кораблем экипаж в 22 человека.

Первый гидрограф данного типа, «Александр Рогоцкий», заложили на заводе в феврале 2016 года, а в начале сентября 2019 года судно вошло в состав Тихоокеанского флота.

Несмотря на то, что закладка нового судна произойдет только через неделю, «Василия Бубнова» делают уже три месяца. Специально к церемонии строители завершили работу над первым блоком корабля.

К транспортировке по морю гидрограф подготовят в 2023 году. Когда будет готов корпус, судно с минимальным насыщением отбуксируют по Амуру через во Владивосток на достроечную базу. В Приморье благовещенские мастера завершат начатое дело.

Суда проекта 19910 считают кораблями среднего тоннажа. Они предназначены для исследований рельефа морского дна, с их помощью также обслуживают навигационное оборудование, перевозят людей и грузы.







Кроме «Василия Бубнова», благовещенский судостроительный завод сейчас выполняет еще один заказ для ВМФ. Строители работают над созданием «Александра Анищенко» – это тоже гидрографическое судно, но меньшим водоизмещением. Также на заводе изготавливают три рыболовных сейнера.