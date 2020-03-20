Все зоны «Золотой мили» в Благовещенске визуализировали (фото)

Фото: администрация Благовещенска

Речь идет об участке, ограниченном переулком Святителя Иннокентия, улицами Краснофлотской, Пионерской, Ленина, Островского, Театральной и рекой Амур.

«Проектом планировки территории предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства: гостиничный комплекс международного уровня (4 звезды) с офисным центром, многофункциональным центром, выставочными залами, бизнес-центрами; пассажирский терминал с трансграничной канатной дорогой, многофункциональный комплекс со спортивными объектами, большой городской центр "Трибуна Холл", православный храм», – напомнила Марина Сергеевна.

Проект планировки территории был создан на основе решений концепции реализации инвестиционного проекта «Золотая миля», утвержденной губернатором Амурской области 15 октября 2019 года.

Для размещения объектов капитального строительства предусмотрено несколько зон. Зона делового, общественного и коммерческого назначения займет 6,54 гектара. Здесь будет построен гостиничный комплекс международного уровня (4 звезды) площадью 7 309 квадратных метров. В этой зоне предусмотрено создание автопарковки на 111 мест. Предусмотрено озеленение.

В зоне объектов коммунального обслуживания площадью 0,5 гектара появится трансформаторная подстанция «Деловой центр».

Зона общественного, спортивного и коммерческого обслуживания займет 6,6 гектара. Здесь построят многофункциональный комплекс со спортивными объектами площадью 40 тысяч квадратных метров. Предусмотрено создание 389 машиномест.

Небольшой участок – площадью 81 квадратный метр – займет зона обеспечения обороны и безопасности. Здесь, как и сейчас, будет находиться наблюдательный пункт для службы пограничных отрядов.

На территории зоны духовно-культурного центра площадью 0,85 гектара построят православный храм. Он будет рассчитан на 2,5 тысячи прихожан и займет площадь в 3 тысячи квадратных метров.

Для создания культурно-досуговой зоны отдыха будет отведен земельный участок – 11,85 гектара. Здесь появится большой городской центр «Трибуна Холл». Объект займет площадь 5 692 квадратных метра. На территории этой зоны разместят детский центр, многофункциональную площадку, аллею фонтанов и создадут холмы на набережной. Почти половину участка займет озеленение.

Проектом планировки предлагается организовать одностороннее двухполосное движение по территории «Золотой мили» с заездом от улицы Ленина через проезд между площадью Ленина и гостиницей «Юбилейная» и с улицы Шимановского на улицу Краснофлотскую.

При этом предполагается, что улица Краснофлотская от Пионерской до гостиницы «Юбилейная» и от Трудовой до Кузнечной будут закрыты для автомобилей, за исключением спецтранспорта. Вдоль набережной запроектирован проезд шириной 6 метров, предназначенный для электромобилей и транспорта спецназначения. Проектом также предусмотрена реконструкция существующих парковок по улицам Пионерской и Островского.

«В целом весь комплекс предложенных решений по функциональной, архитектурно-планировочной и объемно-пространной организации территории в совокупности с мероприятиями по благоустройству обеспечит благоприятные градостроительные условия для создания и эффективного функционирования рекреационного пространства», – отметила Марина Тихонова.

Собрание участников публичных слушаний было признано состоявшимся. В целом слушания продлятся до 27 марта. Ознакомиться с проектом планировки территории благовещенцы могут по адресу: улица Зейская, 173А, 3 этаж.