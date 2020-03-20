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сегодня, 16:44 12

Амурский Союз женщин призвал амурчан ознакомиться с поправками в Конституцию РФ

Амурский Союз женщин призвал амурчан ознакомиться с поправками в Конституцию РФ
Фото: www.gazeta.ru/

«Каждый гражданин должен и обязан, сначала прочитать, что предлагал народ. Не олигархи и даже не президент, а народ собирал поправки. А потом уже делать выводы», – такое мнение высказала руководитель Амурского областного союза женщин Жаккелина Орлова. Особое внимание в организации уделяют изменениям, касающимся социальных гарантий.

Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи. Это касается индексации пенсий (не реже раза в год), социальных пенсий и иных социальных выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка граждан. Инвалидам обеспечивается создание доступной среды и улучшение качества их жизни. Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

«Как можно голосовать против поправки о том, что пенсионное обеспечение в России будет гарантировано, что будет гарантирована индексация пенсий? Как можно не соглашаться и выступать против, когда мы говорим о социальном страховании, об адресной социальной поддержке граждан, об индексации социальных пособий? Я сейчас побывала в северных районах области, и там, где народ читал поправки, у них даже мысли не возникает голосовать против. Очень важно, что эти поправки формировались общественниками, активными гражданами. Союз женщин России собрал и подал более 100 поправок в Конституцию», – отметила Жаккелина Орлова.

Как новая Конституция защитит социальные права граждан?

«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации», — таким пунктом дополняется статья 75 в новой редакции Конституции.

«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом», — также будет гласить ч. 6 статьи 75.

«В Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом, гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат», — еще один пункт новой редакции данной статьи.

Конституция РФ дополняется статьей 751, которая гласит: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность».

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать по ссылке.

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#закон

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    Жаккелина и здесь руководитель?

  • Mark1204

    Mark1204
    2 часа назад

    Главная поправка в этих поправках вечное правление Путина, для этого всё и затевалось. А всё остальное только прикрытие, которое и без всяких поправок должно быть. Не считайте народ за идиотов.

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    МРОТ не ниже 11 тыщ с копейкой на данный момент. Прорыв, ага. Есть за что голосовать))) Стебётесь над народом, что ли?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Вот и почалось! Жаккелина нахваливает поправки для каких-то совсем уж недалёких: "Представляете! Мы щас социалочку в главном законе страны пропишем! И пусть кто попробует нарушить! Здорово же! Правда!?"

  • ay

    ay
    1 час назад

    В обёртке плюшек для нищебродов, для верящих и прочих протаскивается троянский конь - снаружи красиво, внутри - сами знаете что.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    Каждый гражданин должен и обязан, сначала прочитать, что предлагал народ. Не олигархи и даже не президент, а народ собирал поправки.



    Ну вот теперь мы знаем, кто в нашей Раше народ!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    «Каждый гражданин должен и обязан, сначала прочитать, что предлагал народ. Не олигархи и даже не президент, а народ собирал поправки. А потом уже делать выводы», – такое мнение высказала руководитель Амурского областного союза женщин Жаккелина Орлова. Особое внимание в организации уделяют изменениям, касающимся социальных гарантий.

    Всё, что здесь Орлова озвучила,-прописано в федеральных ЗАКОНАХ, а поправка одна "обнуленный президент", вот и пусть на эту тему выскажется..

  • ay

    ay
    1 час назад

    А не собирающийся ли обнулиться президент отобрал у простых россиян пять лет законной пенсии? Ни за что такого президента не хочу продлять. Итак президентствует изрядно. Вот тут некоторые поцреоты ссат, что уйдёт Путин - и Россия пропадёт. А я вот вспоминаю Мурзилку - полезную для младшей школоты изданию, для развития внимательности и логики у ребят. Так вот, там в одном из рассказов, лазутчики помогали автолюбителю машину до гаража дотолкать. Ах, как горячо благодарил водила за помощь. А Мурзилко глянул на следы и сказал: "ты совсем ку-ку, дядя? Ведь судя по следам от твоих ботинок "помощники" тебе только вредили - шаги стали много шире после того как лазутчики закончили тебе помогать!" Так может и Россия зашагает увереннее, если сменит несменяемого?

  • retrogr

    retrogr
    59 минут назад

    ишь ты - народ теперь стрелочником пытаются сделать

  • full

    full
    46 минут назад

    Комсомолка, западенка, общественница, красавица, активистка, что там еще? В такое чудо не верю. Кроме сидения в президиумах и славословия ворам, что за душой?

  • Жужжа

    Жужжа
    32 минуты назад

    А поправки о наличии двойного гражданства, зарубежных счетах у госслужащих и депутатов не прошли. ГосДура не поддержала. Даже Пу не поддержали, марионетки

  • White Wolf

    White Wolf
    19 минут назад

    Вот пусть ей и платят минимальный размер оплаты труда до конца жизни! Дураков всё ищут, будто не ясно, с какой целью весь этот шабош затевалсяи ещё и нищий народ сюда приплетает!, ,

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