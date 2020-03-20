Амурский Союз женщин призвал амурчан ознакомиться с поправками в Конституцию РФ

«Каждый гражданин должен и обязан, сначала прочитать, что предлагал народ. Не олигархи и даже не президент, а народ собирал поправки. А потом уже делать выводы», – такое мнение высказала руководитель Амурского областного союза женщин Жаккелина Орлова. Особое внимание в организации уделяют изменениям, касающимся социальных гарантий.

Государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи. Это касается индексации пенсий (не реже раза в год), социальных пенсий и иных социальных выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка граждан. Инвалидам обеспечивается создание доступной среды и улучшение качества их жизни. Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

«Как можно голосовать против поправки о том, что пенсионное обеспечение в России будет гарантировано, что будет гарантирована индексация пенсий? Как можно не соглашаться и выступать против, когда мы говорим о социальном страховании, об адресной социальной поддержке граждан, об индексации социальных пособий? Я сейчас побывала в северных районах области, и там, где народ читал поправки, у них даже мысли не возникает голосовать против. Очень важно, что эти поправки формировались общественниками, активными гражданами. Союз женщин России собрал и подал более 100 поправок в Конституцию», – отметила Жаккелина Орлова.

Как новая Конституция защитит социальные права граждан?

«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации», — таким пунктом дополняется статья 75 в новой редакции Конституции.

«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом», — также будет гласить ч. 6 статьи 75.

«В Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом, гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат», — еще один пункт новой редакции данной статьи.

Конституция РФ дополняется статьей 751, которая гласит: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность».

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать по ссылке.