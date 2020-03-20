Из-за коронавируса в детсадах Благовещенска не будут взимать деньги за прогулы

Мэр Благовещенска Валентина Калита вместе со специалистами структурных подразделений побывала в социальных учреждениях города. Чиновники проверили, как в столице Приамурья соблюдаются меры профилактики вирусной инфекции. Прозвучало, что временно родители могут не водить дошколят в сад и это не будет считаться прогулом.

В рамках рейда мэр побывала в детском саду № 47. По информации управления образования, в детских садах амурской столицы все 519 групп работают в штатном режиме. На сегодняшний день процент заболевших составляет 5,2 %. Утренние фильтры в учреждениях усилены, медицинские сотрудники проводят регулярный осмотр детей.

В каждой группе с 7:00 до 19:00 работают бактерицидные лампы. Во время прогулок малышей помещения проветривают. Отмечается важный момент: при желании родители могут оставить ребенка дома на период с 23 марта по 12 апреля, предупредив предварительно руководство ДОУ. Плата за пропущенные дни взиматься не будет, сообщает пресс-служба мэрии.

В детских садах уже начали оповещать об этом родителей. Уточняется, что при непосещении дошкольного учреждения более пяти дней нужно будет принести справку от педиатра.