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сегодня, 16:03 1

В парке Дружбы Благовещенска поселятся панды

В парке Дружбы Благовещенска поселятся панды

В благовещенском парке Дружбы появится скульптура семейства панд. Сейчас над ней работает городской скульптор Александр Кантемиров. «Поселить» в парке медведей как символ российско-китайских отношений решило руководство Общественно-культурного центра.

«Это инициатива Общественно-культурного центра. Мы хотим украсить парк, так как он у нас семейный, туда очень много людей приходит фотографироваться, гулять, отдыхать. Конечно же, парку не хватает малых архитектурных форм. Решили, что это будет семья панд – двое детишек и мама. Они будут находиться в первой части парка, на лужайке, где озера», – рассказала руководитель ОКЦ Надежда Багрова.

Сколько средств понадобится для создания скульптуры, руководство ОКЦ не сообщает, ссылаясь на коммерческую тайну. Уточняется, что на нее будут потрачены внебюджетные источники центра. В парке медведи появятся к маю.

Как рассказал скульптор, панд сделают из пенополистирола и стеклоткани. Медведица будет примерно как особь среднего размера в живой природе. Фигуры сами по себе достаточно легкие, поэтому, чтобы избежать вандализма, их закрепят на бетонном основании.

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Комментарии
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  • мираж

    мираж
    2 минуты назад

    надо ещё и папу

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