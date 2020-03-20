Отмена и корректировка мероприятий, сокращение числа участников: выходные в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

В связи с профилактикой распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, городские учреждения культуры и спорта скорректировали программу мероприятий. Спортивные мероприятия в эти выходные пройдут без приглашения зрителей и болельщиков. В библиотеках пройдут мероприятия, где ожидается небольшая зрительская аудитория – до 50 человек.

Суббота, 21 марта

В 12:00 в музее «Дом Саяпина» на Амурской, 216 пройдет мастер-класс по изготовлению куклы-марионетки из ткани, картона и ниток. Стоимость билета – 150 рублей. (6+) В 16:00 там же приглашают на «Музыкальные миниатюры»: концерт, в котором прозвучит музыка советских композиторов в исполнении ансамбля народных инструментов «Карусель». Вход свободный. (6+)

В библиотеке имени Чехова на Комсомольской, 3 в 18:00 отметят Всемирный день поэзии проведением финала конкурса чтецов «Почитай старших!». (12+)

В библиотеке «Центральная» на Красноармейской, 128 в 11:00 Людмила Дымченко проведет мастер-класс для детей «Золотая рыбка». Ребята научатся плести рыбку из бисера. Стоимость участия – 150 рублей. Необходима предварительная запись по номеру: +7-924-678-38-94. (6+)

В 12:00 там же начнется очередное занятие «Школы народного экскурсовода». В программе рассказ об участнике Великой Отечественной войны, о жизни и творчестве первого амурского поэта Леонида Волкова, а также презентация проекта «Город в стиле модерн» – рассказ о зданиях Благовещенска, построенных или тяготеюших к стилю модерн, или имеющих архитектурные элементы этого стиля. (12+)

В библиотеке «Диалог» на Политехнической, 46 в 14:00 начнется занятие «Весенний Солнцеворот». Детям расскажут историю и традиции дня весеннего равноденствия и сделают куклу Спиридона Солнцеворота. (6+)

В библиотеке «Дом семьи» на Пионерской, 157 в 14:00 отметят День Земли проведением экологической игры «Эта Земля – твоя и моя». (6+)

В АОДНТ в 17:00 должен был начаться показ коллекций от модных магазинов города, конкурс фотомоделей «NЕW LOOK. ДЕТИ» в рамках недели детской моды Kids Fashion Week. Мероприятие перенесли на неопределенный срок.

В амурской областной филармонии отменили субботнюю стихотворную игру в сказки «Сказки лежа».

В 18:00 в Амурском театре драмы покажут комедию в двух действиях «Тетки». (12+)

Воскресенье, 22 марта

В амурском областном музее в 12:00 состоится мастер-класс художника Амурского регионального отделения «Творческого союза художников России» Татьяны Ананьевой «Скворечник». Мастер покажет, как выполнять роспись по дереву в декоре для горшечных цветов – в результате появится украшение. Мастер-класс пройдет в зале выставки Творческого союза художников «Весна и женщина похожи», где представлено более 40 работ известных амурских мастеров: Светланы Картошкиной, Алексея Сидорова, Анны Максименко, Людмилы Соколовой, Татьяны Ананенко, Инги Соколовой, Татьяны Ковалёва и других. Стоимость мастер-класса росписи по дереву – 200 рублей. С 21 марта музей прекращает проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек.

В 12:00 в «Доме Саяпина» гостей ждут на тематическую интерактивную экскурсию «Назад в СССР». Цена билета: взрослый – 100 рублей; дети до 16 лет бесплатно. В 16:00 начнется концертная программа Валентины Щебеньковой в которой прозвучат песни о любви и весне. Цена билета 150 рублей. (6+)

В библиотеке имени Машука на Институтской, 10/1 в 18:00 пройдет эрудит-игра «Все обо всем». (16+)

В библиотеке «Солнечная» на Пограничной, 124/3) в 19:00 ребят познакомят с произведением американской писательницы Кэтрин Патерсон, лауреатом премии Андерсена и премии Астрид Линдгрен «Мост в Терабитию». (6+)

В СК «Атлет» без зрителей пройдет Открытый кубок города Благовещенска по тяжелой атлетике «Кубок Атлета».

В 18:00 в Амурском театре драмы покажут комедия плаща и шпаги в двух действиях «Рыцарские страсти». (12+)

Суббота и воскресенье, 21 и 22 марта

В Амурском театре кукол маленьким зрителям ив субботу, и в воскресенье покажут премьерный спектакль «Серебряное Копытце». Начало в 11:00. На представление ждут тех, кто уже приобрел билеты. В связи с принятием карантинных мер, показывают спектакль не более чем для 50-ти зрителей. Перед началом билеты продавать не будут.

В выходные дни в краеведческом музее продолжит работу образовательная выставка «Внутри человека». Посетить ее можно ежедневно с 10:00 до 19:00.

Также с 22 по 29 марта в областном центре без болельщиков будет проходить первенство Благовещенска по хоккею.