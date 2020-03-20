Колледж в Благовещенске, где стрелял студент, возглавил директор Амурского филиала МГУ

Фото: bkst.ru

Новым директором Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске стал Евгений Тарлаков. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник, информация подтверждается сведениями на сайте колледжа.

Евгений Тарлаков ранее возглавлял Амурский филиал Морского государственного университета имени адмирала Невельского. В филиале агентству сообщили, что он являлся директором с 2013 года по февраль 2020 года. В настоящее время обязанности директора Амурского филиала МГУ исполняет Галина Кривченко.

Прежний глава Амурского колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов, как и заместитель министра образования Амурской области Олег Якутов, уволились в ноябре 2019 года. По информации агентства, увольнения были связаны с трагическими событиями в колледже строительства и ЖКХ. 14 ноября студент колледжа Даниил Засорин пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу. В результате один студент погиб, еще три человека пострадали. Стрелявший покончил с собой. По факту происшествия было возбуждено несколько уголовных дел.