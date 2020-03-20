Женщина много лет играла в лотерею с одинаковыми числами и выиграла миллион долларов

Фото: pixabay.com

Долгое время жительница Сиднея (Австралия) вписывала в лотерею одни и те же числа и наконец выиграла миллион австралийских долларов (45,6 миллиона рублей). Она решила, что это сон.

Десять лет подряд женщина играла в лотерею, вписывая одни и те же числа в билеты. В марте она вновь решила испытать удачу, купила лотерейку и вписала в него все те же числа.

В среду, 18 марта, австралийка проверила результаты розыгрыша и узнала, что стала единственным в Австралии победителем. Она сорвала джекпот в один миллион австралийских долларов (45,6 миллиона рублей). «Я прилегла, чтобы немного поспать, а потом проснулась среди ночи и была убеждена в том, что все это сумасшедший сон», — сказала победительница.

Полученные деньги австралийка планирует потратить на погашение ипотеки. «Я не могла и представить, что в 40 лет освобожусь от ипотеки, это великолепно! Я буду праздновать сегодня! Не представляю, как досижу на работе до конца дня», — сказала она. Участница лотереи призналась, что всегда верила, что используемая ею комбинация чисел рано или поздно принесет ей удачу, пишет «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что женщина выиграла в лотерее через 26 лет после первого выигрыша, использовав те же самые числа. Она ввела серию чисел, которую составила из дней рождения и других важных дат, и снова выиграла 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).