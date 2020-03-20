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сегодня, 15:23 0

Жительница Свободного перечислила мошеннику 66 тысяч

Жительница Свободного перечислила мошеннику 66 тысяч
Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции Свободного поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что с ее банковской карты обманным путем похищено около 66 тысяч рублей.

Амурчанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что ее банковская карта подозрительная, ее необходимо заблокировать и перевыпустить новую. Злоумышленник уточнил сумму денежных средств, имеющихся на карте, и назвал номер счета для перевода денег.

Потерпевшая, используя мобильное приложение, стала частями отправлять средства. При этом злоумышленник постоянно звонил и интересовался результатом. Когда почти вся сумма была переведена, амурчанке позвонили и сообщили, что она стала жертвой мошенников, и карту заблокировали.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в амурском управлении МВД. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

УМВД России по Амурской области напоминает владельцам банковских карт о необходимости проявлять бдительность при поступлении звонков от якобы сотрудников банков:

– ни в коем случае нельзя передавать конфиденциальную информацию (номера и пароли банковской карты, коды в смс-сообщениях) неизвестным, как по телефону, так и в сети интернет;

– нужно помнить, что работники банка не будут расспрашивать о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка, держателем карты которого является гражданин;

– нельзя реагировать на поступившие смс-сообщения, необходимо сразу звонить на горячую линию своего банка, номер которой указан на оборотной стороне карты;

– нельзя производить никаких манипуляций со своими банковским картами, в том числе посредством платежного терминала (банкомата) под диктовку незнакомых лиц.

В случае несанкционированного снятия средств со счета сразу звоните в банк, чтобы заблокировать карту.

В полиции также просят довести эту информацию до пожилых родственников, которые часто становятся легкой добычей обманщиков.

Если вы стали жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба, обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 – по мобильному телефону), 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД.

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#криминал #происшествия

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