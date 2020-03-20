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сегодня, 15:04 1

Приостановлены рейсы из Благовещенска во Вьетнам

Приостановлены рейсы из Благовещенска во Вьетнам
Фото: pixabay.com

Рейсы из Благовещенска в Нячанг (Вьетнам) приостановлены. Самолеты, выполняющие чартерные программы в Нячанг, 24 и 30 марта полетят пустыми, чтобы вывезти российских туристов.

В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции в мире, Вьетнам ужесточает режим пропуска через границу. По информации сайта российского посольства во Вьетнаме, с 18 марта все пассажиры, прибывающие из США, всех стран Европы, включая Россию, и Юго-Восточной Азии, будут направляться на 14-дневный карантин.

По информации пресс-службы амурского правительства, в связи с тем, что чартерная программа из Благовещенска во Вьетнам рассчитана на период до 14 дней, туроператоры временно приостанавливают продажу турпакетов с вылетом из Благовещенска.

Авиакомпании, выполняющие чартерные программы в Нячанг (Вьетнам), проинформировали аэропорт Благовещенск о выполнении 24 и 30 марта чартерных рейсов пустыми в Нячанг за российскими туристами.

«Эти рейсы заберут пассажиров, у которых отдых заканчивается по путевке. На данный момент решается вопрос выполнения следующих рейсов из Благовещенска, чтобы забрать остальных отдыхающих на курортах Вьетнама, у них будет сокращен отпуск. Ситуация меняется ежедневно, ждем поступления информации от авиакомпаний, выполняющих рейсы на международных авиалиниях», – рассказал заместитель руководителя аэропорта Благовещенск Анатолий Смирнов.

Все прилетающие из-за границы в Благовещенск пассажиры пройдут тепловизионный контроль, медицинский осмотр, специалисты возьмут у всех необходимые анализы. В случае если у пассажира обнаружат признаки ОРВИ, он будет незамедлительно помещен в стационар. Остальные обязаны уйти на самоизоляцию по месту проживания на 14 дней.

В терминалах аэропорта по громкой связи сообщается о симптомах заболевания и необходимых мерах. Установлены инфракрасные тепловизоры, регулярно проводится дезинфекция помещений с применением дезинфицирующих средств. Всем сотрудникам ежедневно измеряют температуру тела с применением бесконтактного термометра, а работники, контактирующие с пассажирами, используют средства индивидуальной защиты.

В Амурской области работает телефон горячей линии по коронавирусу: 112. Медики отвечают круглосуточно.

Как писало Амур.инфо, с 18 марта для въезда во Вьетнам от российских туристов начали требовать сертификат об отсутствии коронавируса и страховку не менее чем на 100 тысяч долларов. Такие же требования вводит с 22 марта и Таиланд.

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#коронавирус #туризм

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    15 минут назад

    Да,а кто вернет девочкам(женщинам)деньги ...за ресницы,за брови и хит сезона -губки которые больше напоминают то место откуда мы появились на свет...да урон для для девочек,что выкладывать в инсту...вот это горе,а вы вирус,вирус

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