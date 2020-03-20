Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:49 0

Амурские спасатели вытащили пострадавших из разрушенного здания (видео)

Амурские спасатели вытащили пострадавших из разрушенного здания (видео)
Фото: скриншот видео

Спасатели областного поисково-спасательного отряда провели тренировку аварийно-спасательных работ в разрушенном здании. По легенде, произошло обрушение, есть пострадавшие. На помощь людям отправились три группы спасателей, каждая должна выполнить свою задачу.

На 4 этаже произошел взрыв с возгоранием, одного из сотрудников завалило обломками стены. Первая группа вошла в здание с северной стороны и в составе звена ГЗДС по лестничным маршам провела разведку. Обнаружив пострадавшего на верхнем этаже,группа благополучно его эвакуировала.

Вторая и третья группы одновременно зашли в обрушенное здание с южной стороны, предварительно устранив утечку газа из трубы на входе. Спасатели обнаружили на втором этаже упавшего в лифтовую шахту человека и эвакуировали его за пределы здания.

Последняя группа нашла третьего пострадавшего на третьем этаже и с помощью альпснаряжения спустили пострадавшего через окно.

«Такие тренировки для спасателей областного ПСО проходят два раза в год. Тема зависит от местности и города, где могут случиться определенные виды ЧП, – рассказал начальник областного отряда Борис Чугунов. – Например, поисково-спасательная группа в Белогорске тренируется ликвидировать аварии на железной дороге, в Свободном актуальны поиски на водной акватории, а в Зее – поиски в горно-лесистой местности».

Просмотров всего: 899

#учения

распечатать


Общество

Диспетчерская служба Амурской авиабазы признана одной из лучших по итогам учений
Общество

Курсанты ДВОКУ учились освобождать захваченный террористами город
Общество 2

Работников Зейской ГЭС «взяли в заложники» (видео)
Общество

Военные восстановили разрушенную «противником» железную дорогу в Приамурье (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь