Амурские спасатели вытащили пострадавших из разрушенного здания (видео)

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Спасатели областного поисково-спасательного отряда провели тренировку аварийно-спасательных работ в разрушенном здании. По легенде, произошло обрушение, есть пострадавшие. На помощь людям отправились три группы спасателей, каждая должна выполнить свою задачу.

На 4 этаже произошел взрыв с возгоранием, одного из сотрудников завалило обломками стены. Первая группа вошла в здание с северной стороны и в составе звена ГЗДС по лестничным маршам провела разведку. Обнаружив пострадавшего на верхнем этаже,группа благополучно его эвакуировала.

Вторая и третья группы одновременно зашли в обрушенное здание с южной стороны, предварительно устранив утечку газа из трубы на входе. Спасатели обнаружили на втором этаже упавшего в лифтовую шахту человека и эвакуировали его за пределы здания.

Последняя группа нашла третьего пострадавшего на третьем этаже и с помощью альпснаряжения спустили пострадавшего через окно.

«Такие тренировки для спасателей областного ПСО проходят два раза в год. Тема зависит от местности и города, где могут случиться определенные виды ЧП, – рассказал начальник областного отряда Борис Чугунов. – Например, поисково-спасательная группа в Белогорске тренируется ликвидировать аварии на железной дороге, в Свободном актуальны поиски на водной акватории, а в Зее – поиски в горно-лесистой местности».