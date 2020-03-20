Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:41 0

Благовещенец пожаловался на котельную, из-за которой затапливает гаражи

Благовещенец пожаловался на котельную, из-за которой затапливает гаражи

Один из жителей Благовещенска пожаловался на ситуацию, которая сложилась в районе перекрестка улиц Текстильной и Шимановского. По словам мужчины, из-за действий работников расположенной здесь котельной затапливает гаражи.

«Суть проблемы заключается в том, что находящаяся на "хлопке" кочегарка уже третий год подряд бульдозером закапывает отвод воды. Гаражи, которые находятся рядом, тонут. Сперва тонет дорога, потом погреба осенью с урожаем картофеля», – сообщил горожанин.

Мужчина объяснил, что были обращения в прокуратуру, однако они ни к чему не привели. «Люди реально уже гаражи свои бросают, а их тут растаскивают буквально за пару месяцев до кирпича», – сказал благовещенец.

«Сейчас весна, и снова начался потоп, снег тает, и дорога уже затоплена. Недолго ждать нового подтопления гаражей, может, огласка в СМИ хоть как-то повлияет, и владелец кочегарки сделает водоотведение, которое он сделать обязан», – рассчитывает собеседник.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска. Там сообщили, что информация передана в управление ЖКХ, будет проведена проверка.

Просмотров всего: 403

#жизнь

распечатать


Коронавирус

«Главное положительный настрой»: амурчане о коронавирусе (опрос-видео)

Общество

Благовещенцы могут принять участие в акции «Посылка ветерану»
Общество 3

Девушка-карлик из амурского детдома не может получить жилье
Общество

На водозаборе «Амурский» в Благовещенске прошли профилактические работы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь