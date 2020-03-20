Благовещенец пожаловался на котельную, из-за которой затапливает гаражи

Один из жителей Благовещенска пожаловался на ситуацию, которая сложилась в районе перекрестка улиц Текстильной и Шимановского. По словам мужчины, из-за действий работников расположенной здесь котельной затапливает гаражи.

«Суть проблемы заключается в том, что находящаяся на "хлопке" кочегарка уже третий год подряд бульдозером закапывает отвод воды. Гаражи, которые находятся рядом, тонут. Сперва тонет дорога, потом погреба осенью с урожаем картофеля», – сообщил горожанин.

Мужчина объяснил, что были обращения в прокуратуру, однако они ни к чему не привели. «Люди реально уже гаражи свои бросают, а их тут растаскивают буквально за пару месяцев до кирпича», – сказал благовещенец.

«Сейчас весна, и снова начался потоп, снег тает, и дорога уже затоплена. Недолго ждать нового подтопления гаражей, может, огласка в СМИ хоть как-то повлияет, и владелец кочегарки сделает водоотведение, которое он сделать обязан», – рассчитывает собеседник.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска. Там сообщили, что информация передана в управление ЖКХ, будет проведена проверка.