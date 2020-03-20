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Ангела из склепа вернут приходу «Всех скорбящих Радость»

Ангела из склепа вернут приходу «Всех скорбящих Радость»

Амурский художник Николай Карнабеда согласился передать скульптуру ангела приходу «Всех скорбящих радость» для восстановления исторической справедливости. Об этом он рассказал центру краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» библиотеки «Центральная».

Редкие фотографии благовещенских золотопромышленников, меценатов Ольги и Василия Левашёвых представила краевед Ольга Тур на занятии «Школы народного экскурсовода» в Благовещенске. Некоторые снимки начала ХХ века прислала из Челябинска родственница Ольги Мартыновны — Наталья Смолякова. Были получены фотографии двух сестер и брата Ольги Мартыновны, а также снимок семьи рядом с очень красивым домом Левашёвых — который, увы, не сохранился. К слову, Левашёвы имели в Благовещенске девять домовладений.

Ольга Григорьевна рассказала народным исследователям о судьбе этих почётных жителей, их благотворительной деятельности; о том, что на их средства был построен храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Епархиальном училище (ныне это педколледж по адресу: ул. Красноармейская, 53).

Интерес участников «Школы народного экскурсовода» вызвали копии документов. Благодаря справке о заключении брака Левашёвых стал известен их возраст, год свадьбы, а также кто на торжестве был поручителем. Ещё один документ — выписка свидетельствует о дате и причине смерти Ольги Мартыновны. Она скончалась в 1912 году от порока сердца (инфаркта).

Попечительницу Епархиального училища похоронили в склепе под храмом «Всех скорбящих Радость», возле могилы установили лампаду и двух мраморных ангелов — спящего и плачущего. Могила в 1918 году во время Гамовского мятежа была разорена. В современности склеп был исследован, но останков в нем не нашли.

Судьба плачущего ангела до сих пор неизвестна. А вот спящий ангел нашёлся в советское время при розыскных мероприятиях у одного амурского художника. Мраморную фигуру временно оставили в музее УВД.

Лет 10 назад её увидел скульптор Николай Леонтьевич Карнабеда и предложил реставрировать, так как у ангела были частично отломаны ручки и ножка. Скульптор вылепил только руки. Доделать начатое не позволяет здоровье.

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#Дальний Восток #культура

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