Ангела из склепа вернут приходу «Всех скорбящих Радость»

Амурский художник Николай Карнабеда согласился передать скульптуру ангела приходу «Всех скорбящих радость» для восстановления исторической справедливости. Об этом он рассказал центру краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» библиотеки «Центральная».

Редкие фотографии благовещенских золотопромышленников, меценатов Ольги и Василия Левашёвых представила краевед Ольга Тур на занятии «Школы народного экскурсовода» в Благовещенске. Некоторые снимки начала ХХ века прислала из Челябинска родственница Ольги Мартыновны — Наталья Смолякова. Были получены фотографии двух сестер и брата Ольги Мартыновны, а также снимок семьи рядом с очень красивым домом Левашёвых — который, увы, не сохранился. К слову, Левашёвы имели в Благовещенске девять домовладений.

Ольга Григорьевна рассказала народным исследователям о судьбе этих почётных жителей, их благотворительной деятельности; о том, что на их средства был построен храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Епархиальном училище (ныне это педколледж по адресу: ул. Красноармейская, 53).

Интерес участников «Школы народного экскурсовода» вызвали копии документов. Благодаря справке о заключении брака Левашёвых стал известен их возраст, год свадьбы, а также кто на торжестве был поручителем. Ещё один документ — выписка свидетельствует о дате и причине смерти Ольги Мартыновны. Она скончалась в 1912 году от порока сердца (инфаркта).

Попечительницу Епархиального училища похоронили в склепе под храмом «Всех скорбящих Радость», возле могилы установили лампаду и двух мраморных ангелов — спящего и плачущего. Могила в 1918 году во время Гамовского мятежа была разорена. В современности склеп был исследован, но останков в нем не нашли.

Судьба плачущего ангела до сих пор неизвестна. А вот спящий ангел нашёлся в советское время при розыскных мероприятиях у одного амурского художника. Мраморную фигуру временно оставили в музее УВД.

Лет 10 назад её увидел скульптор Николай Леонтьевич Карнабеда и предложил реставрировать, так как у ангела были частично отломаны ручки и ножка. Скульптор вылепил только руки. Доделать начатое не позволяет здоровье.