Амурчанам, желающим отдохнуть во Вьетнаме и Таиланде, нужна справка об отсутствии коронавируса

От амурчан, которые в ближайшее время хотят отдохнуть в Таиланде или Вьетнаме, потребуют справку об отсутствии коронавируса и страховку на крупную сумму, которая в случае чего может покрыть лечение. Это запредельные требования, считают в одном из крупнейших благовещенских турбюро. Амурчане вынуждены массово сдавать путевки.

С 18 марта для въезда во Вьетнам от российских туристов начали требовать сертификат об отсутствии коронавируса и страховку не менее чем на 100 тысяч долларов. Такие же требования вводит с 22 марта и Таиланд. Решение приняли в управлении гражданской авиации страны.

Официальные уведомления об этом туроператоры, работающие на направлении, получают только сейчас. Как сообщается на официальном сайте ассоциации туроператоров, по мнению экспертов, такие меры фактически закрывают Таиланд для российских туристов: справку об отсутствии коронавируса получать негде, а страховки, входящие в стандартный турпакет, имеют покрытие меньшее, чем 100 тысяч долларов. С этим мнением согласны в одном из крупных региональных турбюро.

«Сегодня нам сообщили, что страховка на человека должна быть не менее 100 тысяч долларов. Кроме того, нужно иметь справку об отсутствии коронавируса, выданную не позже чем за 72 часа до вылета. Это невыполнимые требования, конечно. Вылеты у нас ближайшие назначены на 24 марта, то есть мы уже не попадаем. Сейчас будем делать возврат денег. Есть еще возможность заморозить депозиты на счетах компаний и сделать переносы на более поздние вылеты. Менять туры уже не на что, страны закончились. Китай уже давно закрыт, а Таиланд и Вьетнам – это основные направления после КНР», – пояснили в компании. Там также уточнили, что в последнее время к ним обратилось большое количество туристов для покупки путевок именно по этим направлениям. Однако цифру называть не стали.

Об огромном потоке клиентов в последнее время рассказал представитель и другого регионального туроператора. Но там туры пока не отменены, и возврата путевок на сегодняшний день не делают, ссылаясь на отсутствие разъяснений сверху.

«Билетов очень много, у нас сплошной поток людей: мы работаем не поднимая головы. Когда ограничения ввели по Вьетнаму, то туроператор порекомендовал перебронировать путевки на Таиланд. Но сейчас ситуация непонятная. Страны не закрыты – ни одна, ни другая, но вводятся дополнительные ограничения для въезда. Вьетнам – это 2 недели карантина. А мы, по договоренности между странами, всего 15 дней можем там находиться безвизово. То есть смысла туда ехать нет. Что касается Таиланда, то пока официальной информации нет, нет разъяснений от туроператоров. А наша деятельность регламентируется только официальными представителями туризма в России и только туроператорами», – пояснили в компании.