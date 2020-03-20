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В субботу амурчан ждет неустойчивая погода: прогноз на 21 марта

В субботу амурчан ждет неустойчивая погода: прогноз на 21 марта
Фото: pixabay.com

21 марта в Амурской области погода будет неустойчивой: переменная облачность, в отдельных районах ожидаются слабые осадки – ночью снег, днем – мокрый снег.

Подует северо-западный ветер – ночью 3-8, днем – 6-11 метров в секунду. Температура ночью на севере составит минус 10...15, на юге – 7...12 градусов. Днем – от нуля до плюс 5, местами на севере – до минус 5.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 5...7, днем поднимется до плюс 3...5 гарудсов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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