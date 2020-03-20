От коронавируса Наташу Королеву защищает Fashion-маска за 350 тысяч (видео)

Медицинские маски стали не только защитой от коронавируса и других инфекций, но и превратились в стильный аксессуар, который украшают стразами, вышивкой, блестками. Разными масками запаслись и звезды – кто-то обычными, кто-то – плотными черными, а кто-то – эксклюзивными и очень дорогими.

Например, продюсер Яна Рудковская красовалась на одной из вечеринок в маске с розовыми бумажными цветами и наслаждалась повышенным вниманием со стороны фотографов.

Но Наташа Королева затмила коллегу. Певица опубликовала в Инстаграме ролик, на кадрах которой она защищена тканью, расшитой массой камней и кристаллов. «Вот какая у меня красота. Артисты всегда остаются артистами! В любых ситуациях, даже самых чрезвычайных, хочется красоты», – так охарактеризовала свой аксессуар Наташа. И поблагодарив подругу-дизайнера за маску, сделанную «с учетом всех медицинских норм».

«Когда весь мир охватила паника насчет коронавируса, я поняла, что мне нужна защита, – говорит певица. – Обратилась к своей подруге, известному дизайнеру, которая специально для меня создала маску "Красота остановит коронавирус". Fashion-маска стильно выглядит, а еще она выполнена с учетом всех медицинских характеристик и служит надежной защитой от вируса!» – цитирует Наташу «Собеседник».

Стоимость яркого аксессуара Наташа не назвала, но СМИ отыскали цену. Стоит такая маска с драгоценными и полудрагоценными камнями примерно 350 тысяч рублей. Но купить ее нельзя – вещица сделана для Королевой в единственном экземпляре, сообщает «Экспресс-газета».

Видео: www.instagram.com/koroleva__star/