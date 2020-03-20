Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:29 0

От коронавируса Наташу Королеву защищает Fashion-маска за 350 тысяч (видео)

От коронавируса Наташу Королеву защищает Fashion-маска за 350 тысяч (видео)
Фото: Инстаграм

Медицинские маски стали не только защитой от коронавируса и других инфекций, но и превратились в стильный аксессуар, который украшают стразами, вышивкой, блестками. Разными масками запаслись и звезды – кто-то обычными, кто-то – плотными черными, а кто-то – эксклюзивными и очень дорогими.

Например, продюсер Яна Рудковская красовалась на одной из вечеринок в маске с розовыми бумажными цветами и наслаждалась повышенным вниманием со стороны фотографов.

Но Наташа Королева затмила коллегу. Певица опубликовала в Инстаграме ролик, на кадрах которой она защищена тканью, расшитой массой камней и кристаллов. «Вот какая у меня красота. Артисты всегда остаются артистами! В любых ситуациях, даже самых чрезвычайных, хочется красоты», – так охарактеризовала свой аксессуар Наташа. И поблагодарив подругу-дизайнера за маску, сделанную «с учетом всех медицинских норм».

«Когда весь мир охватила паника насчет коронавируса, я поняла, что мне нужна защита, – говорит певица. – Обратилась к своей подруге, известному дизайнеру, которая специально для меня создала маску "Красота остановит коронавирус". Fashion-маска стильно выглядит, а еще она выполнена с учетом всех медицинских характеристик и служит надежной защитой от вируса!» – цитирует Наташу «Собеседник».

Стоимость яркого аксессуара Наташа не назвала, но СМИ отыскали цену. Стоит такая маска с драгоценными и полудрагоценными камнями примерно 350 тысяч рублей. Но купить ее нельзя – вещица сделана для Королевой в единственном экземпляре, сообщает «Экспресс-газета».

Видео: www.instagram.com/koroleva__star/

Просмотров всего: 365

#коронавирус #шоу-бизнес

распечатать


Общество 1

Отмена и корректировка мероприятий, сокращение числа участников: выходные в Благовещенске
Общество

Приостановлены рейсы из Благовещенска во Вьетнам

Общество 5

Амурчанам, желающим отдохнуть во Вьетнаме и Таиланде, нужна справка об отсутствии коронавируса

Общество 2

В амурских селах без интернета школьникам предложат альтернативные формы занятий
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь