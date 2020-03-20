В амурских селах без интернета школьникам предложат альтернативные формы занятий

В Амурской области впервые вводится массовое дистанционное обучение. Такие меры предпринимаются, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Изменения в процессе обучения министерство образования и науки Амурской области совместно с Амурским областным институтом развития образования обсудило с представителями органов местного самоуправления. Главная задача – ни в одной из территорий образовательный процесс не должен быть прерван.

На совещании обсудили возможные трудности перехода на удаленные формы обучения, особенно это касается амурских сел, где нет доступа ко всемирной сети.

«Организация учебного процесса на 21 день должна быть выстроена с учетом нагрузки на детей, времени пребывания их у экранов персональных компьютеров, а также с учетом объемов работы каждого педагога, – отметила зампред правительства, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – С учетом того, что скорость интернета в некоторых поселениях недостаточно высока либо сеть вовсе отсутствует, необходимо продумать альтернативные способы организации образования. Главный принцип – сведение до минимума персональных контактов».

Так, в поселке Аносовский Тындинского района, где нет интернета, школу посещают всего три ученика младших классов. Поскольку в данном населенном пункте отсутствуют миграционные потоки, решено, что переводить школьников на дистанционное обучение нет смысла.

Что касается школьников с особыми образовательными потребностями, то для них рекомендовано составить учебный план, направленный на закрепление старого материала.

«В новых условиях большое значение имеет взаимодействие с родителями, – подчеркнула Светлана Яковлева. – С ними необходимо наладить оперативную связь и рассказать не только о том, как родитель должен осуществлять контроль за выполнением домашних заданий ребенком, но и напомнить о технике безопасности. Особое внимание надо обратить на пожарную и информационную безопасность, профилактику несчастных случаев на водоемах, дорогах. Здоровье детей должно быть на первом месте».

Органам местного самоуправления зампред поручила взять на особый контроль организацию образовательного процесса и разместить на своих официальных сайтах исчерпывающую информацию, которая может пригодиться школьникам и их родителям.

В настоящее время дистанционное обучение обеспечивают такие онлайн-ресурсы, как «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Мособртв», «ЯндексУчебник», «ЯКласс», «Учи.ру», «Платформа новой школы» и другие.

Как сообщало Амур.инфо, в школах России объявлены внеплановые каникулы с 23 марта до 12 апреля. Операторы связи обещали организовать бесплатный доступ к образовательным ресурсам. Также крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный доступ к электронным учебникам.