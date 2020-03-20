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сегодня, 12:26 0

Трое жителей амурского села отправятся в колонию за угон авто

Трое жителей амурского села отправятся в колонию за угон авто
Фото: pixabay.com

Трое жителей села Валуево Завитинского района осуждены за угон автомобиля. В зависимости от степени участия в преступлении, суд назначил одному из виновных 5 лет колонии особого режима, двум другим – 2 с половиной года и 2 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор вынес Завитинский районный суд. Амурчане признаны виновными в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни).

Судом установлено, что после распития спиртного они решили проникнуть на охраняемую территорию, чтобы угнать автомобиль. Им пытался помещать гражданин КНР. Однако злоумышленники стали угрожать ему ножом.

В судебном заседании обвиняемые полностью признали вину, в содеянном раскаялись, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.

Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Завитинского района. Приговор в законную силу не вступил.

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#происшествия #суды #транспорт

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