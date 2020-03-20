Из-за коронавируса учреждения культуры Благовещенска отменяют или переносят массовые мероприятия

На заседании антикоронавирусного штаба при амурском правительстве 18 марта было принято решение отменить или перенести массовые мероприятия с участием более 50 человек. В связи с этим корреспондент Амур.инфо связался с учреждениями культуры столицы Приамурья, чтобы узнать об изменениях в их работе.

Амурский краеведческий музей работает в штатном режиме, но с ограничениями по количеству человек в группах до 50 человек. Введен масочный режим. Небольшие мероприятия, предполагающие не более полусотни участников, также будут проводиться согласно расписанию.

В областной филармонии с 21 марта отменяются или переносятся все концертные программы. Такие карантинные меры будут действовать до особого распоряжения. Однако работа различных детских творческих студий и кружков, где занимаются до 50 ребят, будет продолжаться без изменений.

Амурский театр драмы отменяет спектакли начиная с 23 марта.

Областной кукольный театр на весь март и начало апреля отменяет вечерние представления в большом зале, оставляя утренние спектакли в малом зале с ограничением до 50 зрителей.

В Общественно-культурном центре Благовещенска и «Гранд Арена Острова» речь отменены некоторые концерты известных артистов. В столицу Амурской области не приедут либо приедут значительно позже Александр Розенбаум, Михаил Бублик, Юлия Савичева, Тима Белорусских, Arti & Asti. Кинотеатр и детские кружки работают пока по-прежнему.

Благовещенская сеть кинотеатров «Мир кино» пока работает в обычном режиме, поскольку указаний об отмене сеансов на данный момент от администрации не поступало. Возможно, корректировки по количеству зрителей могут коснуться только сеансов в выходные дни, когда случается основной приток любителей кино.

Амурскому областному дому народного творчества пришлось отменить или перенести многие запланированные мероприятия, рассчитанные на большое количество участников. Перенесены фестивали детской моды Kids Fashion Week (дата не назначена) и казачьей культуры «Албазинский острог» (предположительно, на октябрь). Отменены праздники в честь Дня оленевода и охотника в эвенкийских селах. Остальные программы сделали либо закрытыми, либо с отменой официальных открытий. Кинотеатр АОДНТ пока работает без изменений. Также продолжают действовать кружки и секции.

В Центре эстетического воспитания имени Белоглазова под отмену попал III Международный конкурс детского творчества «Хрустальная капелька – 2020». По словам методистов центра, на мероприятие успели приехать участники из других регионов, но им пришлось возвращаться домой. Тем не менее конкурс решено провести в онлайн-режиме. Творческие коллективы ЦЭВа продолжают заниматься в штатном режиме.

Городской дом культуры отменил все запланированные спектакли до 12 апреля. В детских творческих студиях ребята занимаются по обычному расписанию.