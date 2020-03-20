ДЭК рекомендует гражданам воздержаться от посещений офисов компании

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Для профилактики вирусных и инфекционных заболеваний, в соответствии с данными ВОЗ и Роспотребнадзора, «Дальневосточная энергетическая компания» рекомендует клиентам воздержаться от посещений офисов компании и пользоваться удаленными сервисами – сайтом, электронной почтой, телефонными линиями или мобильными приложениями ДЭК.

Для недопущения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на предприятиях энергокомпании, а также в офисах ДЭК вводит дополнительные меры защиты работников и посетителей. Временно ПАО «ДЭК» ограничит количество клиентов, находящихся в залах очного обслуживания клиентского офиса. Единовременное нахождение клиентов в залах обслуживания допускается в соответствии с количеством специалистов, осуществляющих прием.

Для удобства клиентов услуги можно получать удаленно, для этого ДЭК увеличит количество телефонных линий. Передать показания приборов учета, получить разъяснения по расчетам, оставить заявку и так далее теперь можно будет, связавшись со специалистами по телефону. Кроме того, получить справку состояния расчетов или предоставить необходимые документы можно по электронной почте.

На сегодняшний день ПАО «ДЭК» вместо посещений офисов предлагает пользоваться дистанционными сервисами по передаче показаний приборов учета:

– на сайте компании на странице www.dvec.ru/pokazaniya (без регистрации);

– в личном кабинете на сайте ПАО «ДЭК» (регистрация без посещения клиентского офиса);

– через мобильное приложение;

– по телефону 8-800-100-3-777 через систему голосового распознавания;

через систему голосового распознавания; – по SMS на номер 8-914-047-00-00 . Формат сообщения: «номер лицевого счета – пробел – номер счетчика – пробел – текущие показания счетчика». Номер лицевого счета и прибора учета нужно указывать в соответствии с данными квитанции;

. Формат сообщения: «номер лицевого счета – пробел – номер счетчика – пробел – текущие показания счетчика». Номер лицевого счета и прибора учета нужно указывать в соответствии с данными квитанции; – по электронной почте, указанной в счете-квитанции.

Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт», при использовании данных электронных сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать сведения о количестве потребленных коммунальных ресурсов в любое время суток одновременно большому количеству клиентов. Более подробную информацию о способах передачи показаний можно узнать на сайте www.dvec.ru.

Для оплаты клиенты могут воспользоваться онлайн-способами без взимания комиссии: