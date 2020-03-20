Кибермошенники рассылают фейки о коронавирусе и крадут личные данные

На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники с целью сбора персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и другое). Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию.

Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации. Об этом заявляет Роскомнадзор. Ведомство рекомендует доверять только надежным источникам – органам власти и лицензированным СМИ, не верить слухам, которые поступают по массовой рассылке в мессенджерах, в социальных сетях, по электронной почте и SMS.

Нельзя также переходить по сомнительным ссылкам и открывать вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей. Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, например, Всемирной организации здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения.

Перед тем как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, необходимо убедиться в подлинности ресурса, уточняют в ведомстве. Нужно обратить внимание на название сайта в адресной строке. Если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, это сайт мошенников.