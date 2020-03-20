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сегодня, 11:49 0

Все приезжающие из-за границы амурчане должны пройти 2-недельный карантин

Все приезжающие из-за границы амурчане должны пройти 2-недельный карантин
Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о режиме карантина для тех, кто въезжает в страну из-за границы. Теперь все туристы, независимо от того, в какой стране находились, должны будут провести дома 14 дней в полной изоляции. Из дома выходить запрещено.

Контроль за соблюдением карантина возложен на высших должностных лиц субъектов РФ, то есть на губернаторов. Также главы регионов должны будут организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание социальной поддержки тем, кто находится в условиях изоляции.

Приезжающие в Россию обязаны незамедлительно сообщать на региональную горячую линию о своем возвращении, а также месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания. При изоляции необходимо исключить все контакты с членами семьи, которые не находятся на карантине.

Региональные министерства здравоохранения должны обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за теми, кто находится на карантине. При недомогании предписано врача вызывать на дом и не ходить самим в лечебное учреждение.

Более того, во время 14-дневного карантина запрещено покидать квартиру даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор, сообщает Роспотребнадзор.

Также советуют по возможности находится в отдельной комнате; приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с помощью волонтеров; пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами; исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами; использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

Уточняется, что две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции – времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

Бытовой мусор советуют упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры, затем попросить друзей, знакомых или волонтеров утилизировать его. Общаться со своими друзьями и родственниками следует с помощью видео и аудио связи, по интернету.

«Главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин. Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На 10-е сутки карантина, врачи производят отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки)», – сообщает ведомство.

Тем, кто находится в режиме карантина дома, откроют лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону и его доставят на дом.

При нарушении режима карантина, человек помещается в инфекционный стационар, предупреждают в Роспотребнадзоре.

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#коронавирус

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