В Белогорском районе пропал мужчина с татуировкой факела на предплечье

Фото: instagram.com/psoamur

В Амурской области разыскивают Геннадия Макарова 1958 года рождения. Он пропал в селе Возжаевка Белогорского района в ноябре 2019 года.

Приметы: на вид 60 лет, рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие. Особые приметы: на лбу имеется жировик размером 3 сантиметра, на левом предплечье – татуировка, изображающая факел, с надписью «Улан-Батор 1975». Мужчина был одет: черные зимние ботинки, трико, черная куртка-пуховик с капюшоном, кожаная зимняя кепка, сообщает в Инстаграме поисково-спасательный отряд «Амур». Всех, кому известно местонахождение Геннадия Макарова, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75, 8-914-618-36-37 – волонтеры; 8 (41641) 2-07-53, 8 (41641) 2-41-19, 102 – полиция.

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#происшествия

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Александр Авдеев