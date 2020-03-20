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сегодня, 11:21 0

Пожарные в Тындинском районе тушат два здания (видео)

Пожарные в Тындинском районе тушат два здания (видео)
Фото: скриншот видео

В Тындинском районе загорелись два здания. Видео с места происшествия опубликовал местный инстаграм-паблик @ tynda_news.

В пояснении к видео уточняется, что пожар происходит на территории энергопоезда.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в пресс-службе управления МЧС России по Амурской области, сейчас пожарные ведут борьбу с огнем. В пяти километрах от Тынды огнеборцы тушат два неэксплуатируемых строения. На место происшествия выехали две автоцистерны, и семь человек личного состава.

По предварительной информации, строения были сделаны из деревянных досок. Причина возгорания будет установлена позже.

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#пожары #Тында

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