Джиган так поздравил сына, что фанаты решили – рэперу снова пора в рехаб (видео)

Фото: Инстаграм

Рэпер Джиган поделился в Инстаграме роликом, который вызвал опасения у фанатов. Артист адресовал его сыну, которому исполнился месяц, написав: «Когда у твоего сына днюха!»

На кадрах Джиган ведет себя странно: делает сальто, прыгает в бассейн, а затем словно извиняется перед кем-то, бросив в камеру расфокусированный взгляд. Недавно рэпер вернулся из реабилитационной клиники для алко- и наркозависимых, но поклонникам радоваться долго не пришлось.

И они не стали себя сдерживать в комментариях. Фанаты не только отметили, что исполнитель якобы располнел и потерял форму. Но и указали, что рэпер, судя по всему, по-прежнему подвержен пагубным привычкам, из-за которых попал в клинику, пишет Life.

Видео: Инстаграм

«Фууу какой он стал неприятный»; «Рехаб что-то не помог»; «Вот это я понимаю, у мужика от рождения сына башню снесло)»; «Что вообще происходит с тобой? Будто подменили человека...»; «К большому сожалению, видно, что все ещё далеко не в порядке ((((( Выздоравливайте, Денис».

Тем временем жена музыканта Оксана Самойлова рассказала, что последний месяц стал худшим в её жизни. Однако опровергла слухи о том, что супруг бил её и детей.