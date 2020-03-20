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сегодня, 11:18 4

В Приамурье за день на горячую линию по коронавирусу поступило 42 обращения

В Приамурье за день на горячую линию по коронавирусу поступило 42 обращения
Фото: pixabay.com

На горячую линию по информированию граждан о коронавирусе в Амурской области за сутки поступило 42 обращения. Большая часть обратившихся интересуется, где можно приобрести медицинские маски.

В области дополнительная горячая линия заработала 19 марта. На все вопросы граждан круглосуточно готовы ответить медики по номеру 112.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, на 20 марта эпидситуация в регионе спокойная. Случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы.

По информации Роспотребнадзора РФ, за последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ в 23 регионах. 12 случаев выявлено в Москве, по пять — в Московской и Свердловской областях, еще по три пациента — в Тульской области, Красноярском и Хабаровском крае, по два — в Тамбовской, Кировской, Воронежской областях и Краснодарском крае, по одному случаю — в Ивановской, Рязанской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, Пермском крае, Якутии, Чувашии и Ханты-Мансийском АО, а также в Санкт-Петербурге.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что инфицированные граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 – у граждан России, 11 – у граждан иностранных государств.

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Надо не только границу было закрывать между государсвами но и внутри страны ограничить перемещение только по необходимости. А то щас начнут по всей стране заразу растаскивать или всех прибывших собирать в одном месте обследовать более тщательно а потом распускайте по своим областям

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    52 за сутки. Круто.

  • Leg

    Leg
    1 час назад

    а что ответили бОльшей части звонивших по поводу масок?

  • Landyush

    Landyush
    35 минут назад

    Ну так и где можно достать маски ? что ответили-то? Где ваше журналистское любопытство и профессионализм??

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