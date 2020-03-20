Тысячи потерпевших проходят по делу о медцентрах, один из которых работал в Благовещенске

В России продолжается расследование уголовного дела о псевдомедицинских центрах, которые вымогали у пациентов деньги. Один из таких центров работал в Благовещенске.

В 2019 году правоохранители пресекли деятельность таких организаций, расположенных в Благовещенске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В настоящее время установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более 8 тысяч жителей городов Дальнего Востока, большинство из которых – пенсионеры. Предварительная сумма ущерба превышает 100 миллионов рублей.

«(…) руководители и работники пяти организаций медицинских центров "Идеал" и "ЕАС", расположенных в городе Хабаровске (улица Ленина, 85, улица Ленинградская, 46), городе Комсомольске-на-Амуре (улица Димитрова, 11, улица Дикопольцева, 29), городе Благовещенске (улица Амурская, 85), под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению похищали денежные средства граждан», – сказано в сообщении на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленники арендовали помещения в крупных торговых центрах, устанавливали в них псевдомедицинское оборудование. Сотрудники созданных подельниками колл-центров звонили жителям Дальнего Востока, приглашали их для прохождения бесплатной диагностики всего организма.

Менеджеры клиник, не имеющие медицинского образования и специальных знаний в области медицины, под видом медработников сообщали посетителю о наличии у него серьезных заболеваний, лечение которых необходимо пройти именно в данной клинике. Клиентам, большинство из которых – пенсионеры, гарантировали быстрое излечение, в том числе хронических заболеваний по уникальной методике с использованием передовых технологий и дорогостоящего импортного оборудования.

Пациентов намеренно вводили в заблуждение относительного того, что частичная оплата лечения будет произведена за счет средств федерального бюджета по специальной федеральной программе, после чего убеждали заключить кредитный договор и оплатить псевдолечение на предложенных кредитных условиях. Как правило, сумма договоров варьировалась от 150 тысяч до 350 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят расследование. В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечено 11 лиц, проверяется причастность к совершению преступления в отношении 30 лиц.

«В случае если вы или ваши родственники пострадали от действий указанных псевдомедицинских центров, необходимо обратиться с заявлением в ближайший территориальный орган полиции города Хабаровска, города Комсомольска-на-Амуре, города Благовещенска и по телефонам следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю: 8 (4212) 59-57-30, 8 (4212) 59-57-35, 8 (4212) 38-70-30», – пишут правоохранители.