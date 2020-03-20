В Хэйлунцзяне за сутки от коронавируса вылечились 3 человека

В провинции Хэйлунцзян за сутки от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции, полностью вылечилось еще 3 человека. Общее число случаев с летальным исходом за прошедшие сутки в провинции не изменилось и на сегодняшний день составляет 13 эпизодов.

20 марта руководство провинции Хэйлунцзян сообщило, что за прошедшие сутки выявлен один новый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Сообщается, что он выявлен у приезжего в Харбин из другой провинции КНР.

Новых предположительных случаев заболевания за это время выявлено не было. Число полностью выздоровевших увеличилось за сутки на 3 человека и на сегодняшний день составляет 463 случая. В том числе в городах Харбин – 192, Шуанъяшань – 49, Цзиси – 46, Суйхуа – 43, Цицикар – 41, Дацин – 24, Цитайхэ – 17, Цзямусы – 15, Муданьцзян – 15, Хэйхэ – 13, – Хэган 5, Ичунь – 1, в округе Большой Хинган – 2.

Таким образом по состоянию на 24:00 19 марта в провинции Хэйлунцзян с учетом выздоровевших всего зарегистрировано 8 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящий момент выявлено 16 518 человек, контактировавших с заболевшими, из них 16 194 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 196 граждан находится в процессе диагностики.

Государственный комитет гигиены и здоровья КНР по состоянию на 24:00 19 марта сообщает о 6 569 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Зафиксировано 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Количество случаев в тяжелой форме сократилось на 178 и теперь составляет 2 136 пациентов в тяжелом состоянии. Общее число летальных исходов за последние сутки увеличилось на 3 случая, два из которых зафиксировано в провинции Хубэй и один в провинции Ляонин. Таким образом, на территории КНР всего сообщается о 3 248 случаях с летальным исходом. При этом число полностью выздоровевших также увеличилось за последние сутки на 730 человек и теперь составляет 71 150.

В настоящий момент выявлен 684 331 контактировавший с заболевшими людьми, из которых 8 989 находятся на стадии диагностирования, сообщает пресс-служба амурского правительства.

На юге КНР сообщается о 333 выявленных случаев заболевания. В Гонконге 208 подтвержденных случаев заболевания, в Макао – 17, на Тайване – 108. При этом общее количество выздоровевших здесь составляет 134 человека.