Виновник смертельного ДТП под Прогрессом получил пять лет колонии

Райчихинский суд назначил 5 лет колонии строгого режима виновнику аварии с двумя погибшими. Водитель сел за руль микроавтобуса в состоянии опьянения.

В июне 2019 года в районе пятого километра автодороги Прогресс – Бурея – Новобурейский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли мужчина и женщина.

Судом установлено, что водитель, управлявший минивэном Toyota Town Ace, двигался с превышением максимальной скорости, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате ДТП пассажир минивэна погиб на месте, женщина в тот же день скончалась в больнице.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель транспортного средства находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Суд признал 41-летнего, ранее судимого жителя Прогресса виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В ходе расследования гражданин, пытаясь избежать ответственности, выдвигал различные версии относительно причин и обстоятельств ДТП. Однако следователем они были опровергнуты, собраны доказательства вины водителя минивэна. В итоге мужчина в содеянном признался.

Виновнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает сайт амурского управления МВД.