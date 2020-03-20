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Завершено расследование дела о расчленении петебургской студентки: особой жестокости не обнаружено

Завершено расследование дела о расчленении петебургской студентки: особой жестокости не обнаружено
Фото: Соцсети

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу доцента-расчленителя Олега Соколова. Об этом «Лайфу» рассказал адвокат обвиняемого Александр Почуев.

«Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова. Особой жестокости, надругательств над телом жертвы и рецидива не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», – сообщил адвокат.

По обвинительному акту, Соколов убил любовницу «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности». Смягчающим обстоятельством признано наличие у обвиняемого двух малолетних детей, а отягчающим – совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов.

Историк Олег Соколов убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко в Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. Накануне СК объявил о завершении расследования резонансного дела.

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#закон #происшествия

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