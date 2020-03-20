Потребление воды в России из-за коронавируса выросло почти на 12 %

В России с 1 по 17 марта потребление водопроводной воды, по предварительным данным, выросло на 11,6 % по сравнению со среднемесячными показателями прошлых лет. Это связано с распространением коронавируса, сообщает компания «Российские коммунальные системы» (РКС), один из крупнейших в стране частных операторов в сфере ЖКХ.

«Из-за боязни инфекции люди стали гораздо чаще мыть руки, многие перешли на удаленный режим и работают из дома. В связи с этим мы видим значительное отклонение в объеме потребления воды и переводим оборудование водоканалов в режим повышенных нагрузок», – объясняет коммерческий директор РКС Светлана Логинова.

В настоящее время компании, входящие в группу РКС, работают в 8 регионах РФ: в Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях и Республике Карелия. Клиентами РКС являются свыше 5 миллионов частных потребителей и более 40 тысяч предприятий. Компания обслуживает более 7,3 тысячи километров водопроводных сетей и свыше 5,6 тысячи километров канализационных сетей, пишет ЭнергоВОПРОС.ru.