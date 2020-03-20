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Спать не на чем: многодетная благовещенка, пострадавшая при пожаре, просит помощи (фото)

Спать не на чем: многодетная благовещенка, пострадавшая при пожаре, просит помощи (фото)

Многодетная благовещенка Евгения Какорина просит помощи у неравнодушных. 19 марта ее квартира сильно пострадала из-за пожара. Сгорели и мебель, и вещи, огнем уничтожен ремонт. Так как идти семье некуда, приходится обустраивать быт в обгоревшем жилье.

Как писало Амур.инфо, пожар произошел по адресу: улица Островского, 14, около 11 утра. Возгорание случилось в одной из квартир 5-этажного жилого дома. Огонь тушили 17 пожарных и 4 единицы техники. Из дома эвакуировали 12 человек, 7 из них – дети.

«Средний ребенок, сын, пошел в гардеробную, чтобы достать весенние ботинки, я его попросила об этом. Он зашел, свет включил, а лампочка не загорелась. Я в ванной в это время находилась. Он пошел попросить помощи у сестры, и буквально через минуты две в гардеробной вспыхнули вещи. Я запаниковала, в подъезд детей вывела. Как пожарные потом сказали, открыв дверь, я впустила в квартиру кислород. Поэтому пожар сильно разгорелся», – рассказывает Евгения. При пожаре пострадала только ее квартира. Женщина предполагает, что причиной стала старая неисправная проводка.

Пострадали зал, детская, кухня, прихожая. Без вещей остались 12-летняя дочь Евгении, 9-летний и 2-летний сыновья. Документы удалось спасти.

«Больше всего необходима мебель, спать не на чем. Живем мы здесь же, отмыли вчера комнату одну. Идти нам некуда. Неравнодушные уже привезли вещи на старших детей, на младшего ничего нет. Пара костюмов осталась после пожара, но они провоняли сильно», – добавляет амурчанка.

Всем, кто желает помочь семье, необходимо созвониться с Евгенией по телефону: 8 999-165-89-56.

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#пожары

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