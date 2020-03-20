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Лениниана по-амурски: в области начался творческий конкурс к юбилею Ленина

Лениниана по-амурски: в области начался творческий конкурс к юбилею Ленина
Фото: Амур.инфо

К 150-летию со дня рождения Ленина в Приамурье проведут конкурс детского и студенческого творчества. Учащиеся школ и студенты могут подготовить исследовательские или художественные работы, а также видеозапись художественного чтения поэтических произведений о Ленине.

Учредитель и организатор конкурса – амурский комитет КПРФ. Амур.инфо в партийном отделении сообщили, что работы от участников уже начали поступать. Прием заявок продлится до 15 апреля. Положение о конкурсе и подробные условия участия опубликованы на официальном сайте организации.

На суд жюри принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы от учеников младших классов, среднего звена общеобразовательной школы, старшеклассников и студентов ссузов, а также от студентов высших учебных заведений.

Вспомнить традиции Ленинианы можно в трех номинациях: сочинения и научно-исследовательские работы, литературная номинация (видео с художественным чтением поэзии) и изобразительное искусство (рисунки и плакаты).

Заявление на участие составляется в свободной форме и вместе с работами направляется на адрес электронной почты: konkurslenin@mail.ru.

К 20 апреля жюри конкурса определит победителей в каждой номинации и возрастной группе. Лучшие авторы получат дипломы и специальные призы.

Создатель первого социалистического государства Владимир Ленин родился 22 апреля 1870 года. В Благовещенске сейчас расположено пять уличных памятников Ленину. Три скульптуры находятся в свободном доступе: на одноименной площади, в сквере Центра эстетического воспитания и около школы № 6.

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#конкурсы #партии

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