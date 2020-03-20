Москва пошла крестным ходом на коронавирус (фото)

Насельники Высоко-Петровского монастыря Москвы каждый вечер обходят свою обитель крестным ходом, сопровождая его молебным пением об избавлении от коронавируса. Первый крестный ход прошел 18 марта. Об этом в Инстаграме сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой богоматери, соблюдая безопасную дистанцию. Они будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся.

«Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву», – написал игумен.

Экскурсии в монастырь сейчас отменены. Но священнослужитель пообещал обеспечить виртуальные походы по обители в соцсетях с прямыми включениями. При этом сотрудники экскурсионно-паломнической службы будут отвечать на вопросы пользователей интернета, сообщает «Интерфакс».