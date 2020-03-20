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Москва пошла крестным ходом на коронавирус (фото)

Москва пошла крестным ходом на коронавирус (фото)
Фото: www.instagram.com

Насельники Высоко-Петровского монастыря Москвы каждый вечер обходят свою обитель крестным ходом, сопровождая его молебным пением об избавлении от коронавируса. Первый крестный ход прошел 18 марта. Об этом в Инстаграме сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев).

Монахи прошли по тротуарам вокруг монастыря с Влахернской иконой богоматери, соблюдая безопасную дистанцию. Они будут молиться о помощи и заступлении всем нуждающимся.

«Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву», – написал игумен.

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Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением. Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся. Первый крестный ход был совершён сегодня после вечернего богослужения. Прошли по окружающим монастырь тротуарам с древней чтимой Влахернской иконой Богоматери. Кроме 6-8 насельников монастыря в крестном ходе никто не принимает участия. Далее он будет совершаться по внутренней территории обители. Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит!

Публикация от Игумен Петр Еремеев (@peter_eremeev)

Экскурсии в монастырь сейчас отменены. Но священнослужитель пообещал обеспечить виртуальные походы по обители в соцсетях с прямыми включениями. При этом сотрудники экскурсионно-паломнической службы будут отвечать на вопросы пользователей интернета, сообщает «Интерфакс».

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#коронавирус #религия

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