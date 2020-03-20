Благовещенцы могут принять участие в акции «Посылка ветерану»

Фото: admblag.ru

Жителей Благовещенска приглашают присоединиться к общегородской акции «Посылка ветерану». Она посвящена празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Цель этой акции – дать возможность всем желающим горожанам поздравить ветеранов с Днем Победы. Первый этап мероприятия проводится с 20 марта по 30 апреля.

На первом этапе каждый желающий может передать организаторам акции подарки, сделанные своими руками, теплые вязаные вещи (носки, рукавички, шарфы), постельные принадлежности, полотенца, средства личной гигиены (жидкое мыло, гель для душа, шампунь, зубную пасту), продукты питания длительного хранения: чай, сахар, сгущенное и сухое молоко, рыбные и мясные консервы, конфеты, печенье, растительное масло, джемы, крупы (гречка, рис), макаронные изделия, шоколад. Также можно нарисовать открытку и написать письмо ветерану.

Второй этап пройдет с 1 по 9 мая, сообщает пресс-служба администрации областного центра. В его рамках организаторы акции – общественные организации и объединения города – осуществят адресную доставку посылок ветеранам, проживающим в Благовещенске.

Адрес пункта приема вещей в областном центре: улица Ленина, 80, «Центр общественных инициатив» (с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00), телефон 8-914-048-81-19.