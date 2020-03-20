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Прошлый год в России стал худшим по рождаемости за 10 лет: обзор прессы

Прошлый год в России стал худшим по рождаемости за 10 лет: обзор прессы
Фото: pixabay.com

Центробанк сумеет защитить рубль; в МВД стали консервировать запахи; от смартфонов усыхают мозги; Непал закрыл доступ к Эвересту. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Летят утки

2019 год показал наихудшие результаты по рождаемости и смертности в России за последнее десятилетие. Детей стали меньше рожать даже на Северном Кавказе, сообщают «Известия». Критический спад рождаемости в Алтайском крае, Владимирской и Ивановской областях. Сейчас первый ребёнок появляется в семье, когда женщине исполняется в среднем 26 лет. Даже приток мигрантов, считают эксперты, не изменит ситуацию. Демографы предупреждают, что если российские семьи не будут иметь трех и больше детей, то нация окончательно скукожится, и по улицам российских городов будет бегать новое поколение россиян без знания русского языка и культуры.

Напишут же такое

В «Российской газете» прочел о том, что в МВД внедрили новую экспертизу: теперь можно выделить и законсервировать уникальный запах, оставленный человеком на месте преступления. Благодаря этой методике стали активно раскрываться преступления, где, казалось, все концы уже потеряны. А вспомните, недавний телефильм «Нюхач» мы воспринимали как обычную «сочиняшку».

Что еще… Еще пишут о том, что ЦБ нашел способ защитить рубль от дальнейшего падения. Как не вспомнить поговорку о бабушке, которой поздно пить боржоми?!

Также в номере

Еще вы прочтете о том, что в шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией президент приехал на полуостров, где сфотографировался рядом со строителями моста. Рядом с Владимиром Владимировичем стоит миллиардер Ротенберг со звездой Героя России на груди. Свежий кавалер. Как Герою России ему положена (помимо прочего) ежемесячная выплата в размере 75 тысяч рублей – я не поленился покопаться в интернете, чтобы узнать о геройских льготах. Получать эту выплату будет не только сам Герой, но и после его кончины — родственники. Правда, до какого колена – не указывается.

Полный абзац

А в «Комсомольской правде» рассказывается о росте тарифов – на 20 % – на сотовую связь. Но с другой стороны, допускаю, что подобное сообщение заставит кого-то отказаться от устройства: в этой же газете говорится, что смартфоны меняют мозги зависимых от них людей. То есть, мозг усыхает, становится меньше. И чем чаще человек пользуется смартфоном, тем меньше мозг. И так до самого-самого. До полного усыхания! Особенно это заметно на дорогах – сколько там водителей с усохшими мозгами. И у каждого – в руках смартфон.

Вам статья

Далее – «Российская газета-Неделя». Здесь, как и везде, – о коронавирусе. Ну вся газета! Ну все газеты! Но я о конкретной «Неделе». Узнаете, что Непал закрыл доступ к Эвересту, что Skoda и Ford закрыли свои заводы, что наш патриотичный УАЗ «Патриот» – на самом деле на треть китайский. Что из этого следует? Что он подорожает.

Есть, правда, в газете, пара статей не о коронавирусе, а например, о пресечении контрабанды сигарет или запоздалая заметка о Конституционном суде, признавшем законными поправки в основной закон. Но что вам сигареты, если вы уже бросили курить или Конституция, которую и без вас, по сути, уже приняли. Вы согласны?

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#дети

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    2 часа назад

    "ПРОШЛЫЙ ГОД В РОССИИ СТАЛ ХУДШИМ ПО РОЖДАЕМОСТИ ЗА 10 ЛЕТ" - Не удивительно, спасибо государству. Рожать рабов этой стране будет только отбитый человек, в наше время..

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ну никто же не утверждает, что рождаемость обратно пропроционально зависит от уровня жизни, благополучия и благосостояния общества.

    Это потому, что мы (Россия) вошли в благополучный "золотый миллиард". Известно, что в развитых странах живут для себя и плохо плодятся (один-два ребёнка с семье), это развивающиеся нищуки плодятся аки кролики.

  • GnOmE

    GnOmE
    43 минуты назад

    ну а куда рожать то? медицины нуль (идите в платную если не устраивает), в садик надо в очередь вставать за пару лет до рождения, в школу так же, образования мало (раньше в школе учили, сейчас проверяют как научили дома). работы норм нет - требования завышены, страшно за будущее ребенка

  • GnOmE

    GnOmE
    39 минут назад

    клубов занятости для детей нет - только за деньги. в лагерь - за деньги. бассейн если - за деньги. (почему-то союз вспоминается сразу в хорошем сегменте. хоть тогда и не жил даже (((( )

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    36 минут назад

    Вы всё врёте. В нащей стране всё ништяк. Президеннт сказал, что доход в 17 тыров в месяц-это средний класс. Так что не нойте, а активнее плодитесь и размножайтесь.А то обленились понимаешь.

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