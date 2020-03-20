Прошлый год в России стал худшим по рождаемости за 10 лет: обзор прессы

Фото: pixabay.com

Центробанк сумеет защитить рубль; в МВД стали консервировать запахи; от смартфонов усыхают мозги; Непал закрыл доступ к Эвересту. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Летят утки

2019 год показал наихудшие результаты по рождаемости и смертности в России за последнее десятилетие. Детей стали меньше рожать даже на Северном Кавказе, сообщают «Известия». Критический спад рождаемости в Алтайском крае, Владимирской и Ивановской областях. Сейчас первый ребёнок появляется в семье, когда женщине исполняется в среднем 26 лет. Даже приток мигрантов, считают эксперты, не изменит ситуацию. Демографы предупреждают, что если российские семьи не будут иметь трех и больше детей, то нация окончательно скукожится, и по улицам российских городов будет бегать новое поколение россиян без знания русского языка и культуры.

Напишут же такое

В «Российской газете» прочел о том, что в МВД внедрили новую экспертизу: теперь можно выделить и законсервировать уникальный запах, оставленный человеком на месте преступления. Благодаря этой методике стали активно раскрываться преступления, где, казалось, все концы уже потеряны. А вспомните, недавний телефильм «Нюхач» мы воспринимали как обычную «сочиняшку».

Что еще… Еще пишут о том, что ЦБ нашел способ защитить рубль от дальнейшего падения. Как не вспомнить поговорку о бабушке, которой поздно пить боржоми?!

Также в номере

Еще вы прочтете о том, что в шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией президент приехал на полуостров, где сфотографировался рядом со строителями моста. Рядом с Владимиром Владимировичем стоит миллиардер Ротенберг со звездой Героя России на груди. Свежий кавалер. Как Герою России ему положена (помимо прочего) ежемесячная выплата в размере 75 тысяч рублей – я не поленился покопаться в интернете, чтобы узнать о геройских льготах. Получать эту выплату будет не только сам Герой, но и после его кончины — родственники. Правда, до какого колена – не указывается.

Полный абзац

А в «Комсомольской правде» рассказывается о росте тарифов – на 20 % – на сотовую связь. Но с другой стороны, допускаю, что подобное сообщение заставит кого-то отказаться от устройства: в этой же газете говорится, что смартфоны меняют мозги зависимых от них людей. То есть, мозг усыхает, становится меньше. И чем чаще человек пользуется смартфоном, тем меньше мозг. И так до самого-самого. До полного усыхания! Особенно это заметно на дорогах – сколько там водителей с усохшими мозгами. И у каждого – в руках смартфон.

Вам статья

Далее – «Российская газета-Неделя». Здесь, как и везде, – о коронавирусе. Ну вся газета! Ну все газеты! Но я о конкретной «Неделе». Узнаете, что Непал закрыл доступ к Эвересту, что Skoda и Ford закрыли свои заводы, что наш патриотичный УАЗ «Патриот» – на самом деле на треть китайский. Что из этого следует? Что он подорожает.

Есть, правда, в газете, пара статей не о коронавирусе, а например, о пресечении контрабанды сигарет или запоздалая заметка о Конституционном суде, признавшем законными поправки в основной закон. Но что вам сигареты, если вы уже бросили курить или Конституция, которую и без вас, по сути, уже приняли. Вы согласны?