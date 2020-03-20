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сегодня, 09:26 19

Коронавирус пришел на Дальний Восток

Коронавирус пришел на Дальний Восток
Фото: pixabay.com

По официальным данным федерального Роспотребнадзора в двух регионах Дальнего Востока официально подтверждены первые случаи заражения коронавирусом. Три – в Хабаровском крае и один – в Якутии.

По данным эпидемиологического расследования, установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории страны. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает федеральное ведомство.

В Хабаровский край заразившиеся приехали из поездки по Италии. Сейчас устанавливается круг их контактов.

«Трое заболевших – это граждане России, наши земляки, которые вернулись из поездки по Италии. По прибытии они почувствовали недомогание и вызвали на дом врача. Так как они имеют эпидемический анамнез, у них был взят анализ на коронавирусную инфекцию. В этом помогли и федеральные службы. Буквально сегодня стало известно, что анализы показали положительный результат, Заболевание у всех троих протекает в легкой форме. Они изолированы, находятся в инфекционном блоке 10-й больницы, получают лечение. Сейчас устанавливается круг их контактов», – сообщил ИА AmurMedia министр здравоохранения края Александр Витько.

Что касается Якутии, то там заболевший – это генеральный директор компании «ЯТЭК» Андрей Коробов. 17 марта он был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он прилетел в Якутск 11 марта из Швейцарии через Москву.

По данным источника News.Ykt.Ru, Коробов оказывал сопротивление при попытке его госпитализации, из-за чего были применены жесткие меры. Позднее пресс-служба «ЯТЭК» распространила официальное сообщение, в котором говорится, что внутри компании приняты все меры по безопасности.

«Весь якутский офис компании с 18 марта перешел на удаленную работу. Данная мера вызвана не необходимостью, а предосторожностью по личной инициативе генерального директора. Все запланированные рабочие встречи и переговоры перенесены в дистанционный формат», – говорится в сообщении.

Кроме того, ведется работа с пассажирами, которые летели с Коробовым из столицы. Еще у шести человек в республике также подозревают коронавирус.

«Еще один предварительно положительный анализ – из окружения больного, сообщает якутский Роспотребнадзор. Таким образом, сейчас в Якутии 1 официально подтвержденный случай коронавируса и еще 6 предположительно положительных диагнозов», – говорится в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с заболеванием при правительстве региона.

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#Дальний Восток #коронавирус

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Дождались...

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    3 часа назад

    Чему быть...

  • Светок

    Светок
    3 часа назад

    А ФИО для какой цели сообщать?

  • GnOmE

    GnOmE
    3 часа назад

    наконец то. выходной когда объявят на работе?

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Не уж то это те которые все больницы оббегали чтобы их проверили? А пока бегали скольких заразили? https://www.amur.info/news/2020/03/19/169629

  • specc

    specc
    3 часа назад

    Почему всех прибывающих из-за границы не отправляют на 14 дневный карантин? Т.е. все эти заболевшие неизвестно сколько еще заразили людей? Что за нах?

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Вся гадость из Европы.

    Все заразились в Европе - из Китая никого.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Светок

    А ФИО для какой цели сообщать?



    Да сволочи!



    Теперь точно у мужика и его семьи проблемы будут((



    Хотя он предпринял всё от него зависящее. По крайней мере как руководитель



  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Какой то бред происходит. Все госструктуры на ДВ закрывают, массовые мероприятия отменяют и тп, хотя поводов не было, а сам собой он не появится. При этом без проблем запускают с Италии и прочих. Весь самолёт дышал одним воздухом, за несколько дней, учитывая теорию 6 рукопожатий, можно весь город заразить. С якобы последствиями начали бороться раньше, чем с самой причиной. Ну это как так то!? Ой, не дай бог, если с нашим отношением, организацией, медициной, вдруг начнётся реальная эпидемия. Мы же Италию уделаем напроч и очень быстро. Не, ну понятно, что в отчётах все будет красиво, но по факту очень Большая экономия ПФР.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    ЛайКа

    Светок

    А ФИО для какой цели сообщать?



    Да сволочи!

    Теперь точно у мужика и его семьи проблемы будут((

    Хотя он предпринял всё от него зависящее. По крайней мере как руководитель



    Это что бы все знали о том, что он "буржуй" - ишь, по Швейцариям катается.

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    И снова Италия.

    95% всех заболевших россиян оттуда.

    Папики возят своих тёлочек в миланы закупаться фирменными стрингами?

  • Барабака

    Барабака
    2 часа назад

    Nikodim

    Какой то бред происходит. Все госструктуры на ДВ закрывают, массовые мероприятия отменяют и тп, хотя поводов не было, а сам собой он не появится. При этом без проблем запускают с Италии и прочих. Весь самолёт дышал одним воздухом, за несколько дней, учитывая теорию 6 рукопожатий, можно весь город заразить. С якобы последствиями начали бороться раньше, чем с самой причиной. Ну это как так то!? Ой, не дай бог, если с нашим отношением, организацией, медициной, вдруг начнётся реальная эпидемия. Мы же Италию уделаем напроч и очень быстро. Не, ну понятно, что в отчётах все будет красиво, но по факту очень Большая экономия ПФР.



    На чём экономить ПФР будет?

    Накопления наследники вправе забрать

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

  • vedmed

    vedmed
    1 час назад

    почему их, из италий, не сажают в москве на карантин, а дают возможность разлетаться по всей стране?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Молебен не помог - опять лукеян схалтурил

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    vedmed

    почему их, из италий, не сажают в москве на карантин, а дают возможность разлетаться по всей стране?



    Вопрос вопросов.

  • бабаяга

    бабаяга
    48 минут назад

    А как работают те у кого бизнес связан с Китаем? Проблемы или норм

  • Алхимик

    Алхимик
    38 минут назад

    Как будто только в Италии заболевшие были.

  • Ёклмн

    Ёклмн
    14 минут назад

    да сразу закрыли бы все границы и никаких проблем...а те кто был там, пусть бы и сидели, ибо нефиг отдыхать когда такая ситуация...а то тащат потом домой всю заразу..

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