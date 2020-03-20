Коронавирус пришел на Дальний Восток

По официальным данным федерального Роспотребнадзора в двух регионах Дальнего Востока официально подтверждены первые случаи заражения коронавирусом. Три – в Хабаровском крае и один – в Якутии.

По данным эпидемиологического расследования, установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории страны. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, сообщает федеральное ведомство.

В Хабаровский край заразившиеся приехали из поездки по Италии. Сейчас устанавливается круг их контактов.

«Трое заболевших – это граждане России, наши земляки, которые вернулись из поездки по Италии. По прибытии они почувствовали недомогание и вызвали на дом врача. Так как они имеют эпидемический анамнез, у них был взят анализ на коронавирусную инфекцию. В этом помогли и федеральные службы. Буквально сегодня стало известно, что анализы показали положительный результат, Заболевание у всех троих протекает в легкой форме. Они изолированы, находятся в инфекционном блоке 10-й больницы, получают лечение. Сейчас устанавливается круг их контактов», – сообщил ИА AmurMedia министр здравоохранения края Александр Витько.

Что касается Якутии, то там заболевший – это генеральный директор компании «ЯТЭК» Андрей Коробов. 17 марта он был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он прилетел в Якутск 11 марта из Швейцарии через Москву.

По данным источника News.Ykt.Ru, Коробов оказывал сопротивление при попытке его госпитализации, из-за чего были применены жесткие меры. Позднее пресс-служба «ЯТЭК» распространила официальное сообщение, в котором говорится, что внутри компании приняты все меры по безопасности.

«Весь якутский офис компании с 18 марта перешел на удаленную работу. Данная мера вызвана не необходимостью, а предосторожностью по личной инициативе генерального директора. Все запланированные рабочие встречи и переговоры перенесены в дистанционный формат», – говорится в сообщении.

Кроме того, ведется работа с пассажирами, которые летели с Коробовым из столицы. Еще у шести человек в республике также подозревают коронавирус.

«Еще один предварительно положительный анализ – из окружения больного, сообщает якутский Роспотребнадзор. Таким образом, сейчас в Якутии 1 официально подтвержденный случай коронавируса и еще 6 предположительно положительных диагнозов», – говорится в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с заболеванием при правительстве региона.