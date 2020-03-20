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сегодня, 09:18 0

В Тынде разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадал ребенок

В Тынде разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадал ребенок
Фото: pixabay.com

В Тынде автомобилист сбил несовершеннолетнего пешехода. Тындинским ГИБДД разыскиваются свидетели происшествия.

ДТП произошло 16 марта примерно в 15:50 около МТС-Банка по адресу: улица Красная Пресня, 51. Водитель автомобиля Nissan Tiida совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. С места ДТП пешеход ушел самостоятельно.

Очевидцев происшествия, а также родителей ребенка, на которого был совершен наезд, просят обратиться в ОГИБДД МО МВД России «Тындинский» по телефонам: 51-503, 51-505, 51-510. 8 914-587-04-84.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт #Тында

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