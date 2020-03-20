«Амурэкспофорум» переносится из-за коронавируса

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«Амурэкспофорум-2020» в Амурской области перенесут на более поздний срок. Это связано с эпидемией коронавируса. Предварительно рассматривается возможность переноса сроков мероприятия на конец июля вместо первоначально утвержденных дат 29-31 мая.

Окончательное решение озвучат к 1 мая. Оно будет принято в зависимости от текущей ситуации с распространением коронавируса в России и других странах, которые планируют принять участие в «Амурэкспофоруме». Об этом сообщили на рабочей встрече по вопросам организации мероприятия, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«В настоящее время потенциальные участники выставки и компании, которые уже подали заявки, могут уточнить информацию у организаторов форума – в министерстве экономического развития и внешних связей по телефону 22-44-15, а также у компании-оператора. Мы внимательно отнесемся к каждому сообщению и постараемся учесть мнение участников и партнеров при формировании решения по "Амурэкспофоруму"», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.