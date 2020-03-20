Выбор читателей за 19 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 19 марта.
В Благовещенске обрушилась часть стены 44-квартирного дома (фото)
В доме № 4/2 на улице Нагорной в Благовещенске обрушилась часть кирпичной кладки. Пострадала одна из квартир, находящаяся на 5 этаже. На место обрушения выехала рабочая группа администрации Благовещенска под руководством первого заммэра города Олега Имамеева.
Амурчанка попалась на распространении фейка о коронавирусе
Жительница города Свободный попалась на фейке. Она оказалась причастна к распространению ложной информации о коронавирусе.
Начальник филиала военного госпиталя в Приамурье попался на взятке в 16 миллионов
В Амурской области по материалам военной прокуратуры возбудили уголовное дело о получении многомиллионной взятки. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Все подразделения УФССП по Амурской области приостановили прием граждан
Все структурные подразделения управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области временно прекратили личный прием граждан. Это связано с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА «Амур.инфо» в ведомстве.
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