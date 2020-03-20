Выбор читателей за 19 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 19 марта.

В доме № 4/2 на улице Нагорной в Благовещенске обрушилась часть кирпичной кладки. Пострадала одна из квартир, находящаяся на 5 этаже. На место обрушения выехала рабочая группа администрации Благовещенска под руководством первого заммэра города Олега Имамеева.

Жительница города Свободный попалась на фейке. Она оказалась причастна к распространению ложной информации о коронавирусе.

В Амурской области по материалам военной прокуратуры возбудили уголовное дело о получении многомиллионной взятки. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Все структурные подразделения управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области временно прекратили личный прием граждан. Это связано с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА «Амур.инфо» в ведомстве.