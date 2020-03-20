Владимир Путин: «Я же работаю каждый день, я не царствую»

«Это не соответствует действительности, – сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем. – Я же работаю каждый день, я не царствую».

По мнению Путина, «царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».

Путин, который занимает высшие государственные посты уже 20 лет, признался, что ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на такое время. «Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», – сказал президент.