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сегодня, 08:00 9

Владимир Путин: «Я же работаю каждый день, я не царствую»

Владимир Путин: «Я же работаю каждый день, я не царствую»
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Царь – тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день, пояснил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Это не соответствует действительности, – сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем. – Я же работаю каждый день, я не царствую».

По мнению Путина, «царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало».

Путин, который занимает высшие государственные посты уже 20 лет, признался, что ему «даже в голову не приходило», что его пребывание у власти может затянуться на такое время. «Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», – сказал президент.

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#российская власть

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    43 минуты назад

    Ты воруешь и лжешь, как рот откроешь, каждый день.

  • retrogr

    retrogr
    42 минуты назад

    у сочях

  • кержак

    кержак
    41 минута назад

    ...скромное обояние Президента...)))

  • ay

    ay
    39 минут назад

    А чего ж тогда уровень жизни простых россиян с каждым годом падает?

  • ay

    ay
    37 минут назад

    Как же в голову не приходило, если мухлёж с "креслом" был начат ещё в 2006 году? Его же Медведов занял, на "передержку". Не Зюг и не Жирик. Срок президенствования, опять же, при ком увеличен? С чей подачи? Опять так норот захотел?

  • Житель амурии

    Житель амурии
    24 минуты назад

    ayА чего ж тогда уровень жизни простых россиян с каждым годом падает?


    Именно потому что он работает.

  • ФИО

    ФИО
    23 минуты назад

    читай как "сам офигел, что народ такой терпеливый". Весь кремль ломает голову как последние соки со страны выкачать. Льготы толстосумам и компаниям с китайским капиталом, нормальная "забота" о своей стране. Это узаконенный грабеж.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    21 минута назад

    «... Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак...». Зачёт! Иными словами: "Не виноват я, это, ВСЁ вы, которые меня избрали..."... 20(!!!!!!) лет.

  • hkmg8787

    hkmg8787
    18 минут назад

    После присвоения путиным вротенбергу Хероя труда, по-моему, самые тупорылые косрюлеголовые ватные поцреоты должны понять до чего это тело еще доведет многостродальную и невезучуя, благодаря вот таким -идарам, Россиюшку.

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