Козерогам нужно проявить бдительность; Близнецам придется выбирать: астрологический прогноз на 20 марта

Восход Солнца: 06:31

Заход Солнца: 18:42

Солнце в Рыбах.

Овен. Этот день отмечен теплом, гармонией, оптимистическим настроением и энтузиазмом. Уделите все внимание работе. В противном случае вы можете упустить чудесную возможность поправить свое несколько пошатнувшееся положение. Неповторимость и загадочность женщин-Овнов удивит многих.

Телец. Вероятно получение новых интересных предложений. Но звезды рекомендуют не спешить с новыми инвестициями и отложить их. Многие Тельцы будут ощущать тревогу за будущее, не доверяя удаче и победам, а предпочитая золотую середину.

Близнецы. Сегодня вы можете поставить под сомнение старые связи и семейные отношения. Возникнет тяжелая ситуация выбора. Возможно состояние усталости. Не стоит легкомысленно относиться к этим сигналам организма. Они говорят о нерациональном расходовании сил.

Рак. День перемен и преобразований. Можно менять работу, место жительства, привычную обстановку Полученные известия могут изменить ваше отношение к окружающим. Возможно, вы окажетесь в трудной ситуации выбора между вашими желаниями и долгом.

Читайте также

Гороскоп на неделю 16 – 22 марта: Рыбы будут очаровательны, а Тельцам следует чаще шутить

Лев. Пассивный день. Сбавьте темпы работы, приведите в порядок документацию. Расслабьтесь и живите спокойной, тихой жизнью, цените ее маленькие радости. В личной жизни предполагается полная гармония, но будьте готовы к резкому повороту судьбы в скором будущем.

Дева. Этот день отмечен эмоциональной подавленностью и рассеянностью. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Только предусмотрительность и обдуманные действия могут обеспечить успех в скором времени. Уделите повышенное внимание близким.

Весы. Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха, водных процедур. Ваш изменчивый внутренний мир может потребовать нетрадиционного окружения или новых ощущений, однако звезды предостерегают от случайных знакомств. Не упустите возможность провести время с детьми.

Скорпион. Несмотря на неожиданности, вы сможете углубиться в работу, улучшить материальное положение, наладить и укрепить отношения с близким человеком. Рекомендуется уделить большое внимание дому, сделать важные покупки. Обратите внимание на здоровье детей.

Читайте также

Гороскоп на март 2020 года: Дев ждут новые знакомства, а Стрельцам необходим отпуск

Стрелец. День соблазнов, обольщений, провокаций. Могут сбыться некоторые неприятные предчувствия. Будьте осторожны в словах и поступках. Не участвуйте в сомнительных мероприятиях. Не принимайте приглашений малоизвестных людей. Исключите гнев, агрессию. Придерживайтесь чувства меры.

Козерог. Будьте бдительны, не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Кто-то попытается заставить вас понервничать. Опасайтесь происков неприятелей, сплетен и наговоров. Разбираясь в конфликтной ситуации, постарайтесь не унизить невинного человека.

Водолей. Жизненный потенциал начинает постепенно понижаться. Весьма вероятны сложности в личной жизни. Постарайтесь в этот день не принимать кардинальных решений, иначе вы рискуете окончательно испортить отношения с партнером.

Рыбы. Критический день. Идеалистические представления могут заслонить истинное положение дел, обман или ложное обещание, принести разочарование и обиды. Женщинам-Рыбам следует осмотрительнее отнестись к новому увлечению. Не исключено, что вам придется сгорать от стыда.

Астролог: Вальдемар Небоходцев